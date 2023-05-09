Окупанти на Луганщині заново створюють “військкомати”, щоб перезапустити “мобілізацію” – ЦНС

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях Луганщини намагаються перезапустити примусову мобілізацію місцевих мешканців.

Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), для цього рашисти заново створюють “військкомати”, адже попередні “установи” не змогли виконати мобілізаційний план.

Окупанти, зокрема, створили так звану ліквідаційну комісію для “воєнного комісаріату” терористичного формування “ЛНР”, яким керували місцеві колаборанти.

Ліквідувати цей “орган” вирішили, оскільки він не виконав план з примусової мобілізації до армії РФ. Мешканці Луганщини всіляко уникають “призову”.

Замість “воєнного комісаріату” окупанти створили новий орган – “федеральну казенну установу воєнний комісаріат ЛНР”. Керувати ним доручили вже не місцевим зрадникам, а росіянам.

Новостворена “структура” вже з’явилася в реєстрах РФ під іншим податковим номером, ніж попередній “комісаріат”.

У квітні британська розвідка повідомляла, що впровадження в Росії електронних повісток може свідчити про підготовку Москви до довготривалої війни проти України.

У ЗМІ з’являлася інформація, що російський диктатор Володимир Путін хоче “тихо набрати” 400 тис. додаткових військових протягом 2023 року для війни в Україні.

Водночас у британській розвідці зазначали, що в РФ намагаються відкласти нову хвилю мобілізації шляхом вербування на війну робітників-мігрантів із Центральної Азії.

Джерело: Центр національного спротиву

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.