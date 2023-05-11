Боррель: Україна ще не перемогла, але Росія зазнала військової поразки

Хоч Україна ще не перемогла у війні, Росія вже зазнала військової поразки у спробі захопити українську державу.

З такою заявою виступив верховний представник Європейського Союзу в закордонних справах Жозеп Боррель у четвер, на саміті з європейської оборони та безпеки в Брюсселі.

– Це кривава війна, але Росія вже програла цю війну. Україна ще не перемогла, але Росія явно зазнала військової поразки, – сказав він.

Боррель наголосив, що російська армія “зазнала поразки”, бо зазнала невдачі в спробі захопити Київ “за кілька тижнів” і тому що їй не вдалося взяти місто Бахмут.

Колишній іспанський міністр також закликав “бути обережними”, щоб не “ділити світ на Захід і решту”, тому що Росія “була б дуже щаслива”, якби могла сказати, що “весь інший світ” на її боці.

– Багато людей недостатньо рішуче засуджують Росію. Вони голосували в Організації Об’єднаних Націй проти Росії, (…) але потім я чую деяких світових лідерів, які недостатньо рішуче засуджують російську агресію проти України, – додав верховний представник ЄС.

Перед цим Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз підготує для України 1 млн боєприпасів калібру 155 мм, а до Збройних сил України з боку ЄС вже надійшли понад 1 тис. ракет.

Джерело: El Mundo

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