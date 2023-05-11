Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Боррель: Україна ще не перемогла, але Росія зазнала військової поразки

Боррель: Україна ще не перемогла, але Росія зазнала військової поразки
Фото: Урядовий портал

Хоч Україна ще не перемогла у війні, Росія вже зазнала військової поразки у спробі захопити українську державу.

З такою заявою виступив верховний представник Європейського Союзу в закордонних справах Жозеп Боррель у четвер, на саміті з європейської оборони та безпеки в Брюсселі.

– Це кривава війна, але Росія вже програла цю війну. Україна ще не перемогла, але Росія явно зазнала військової поразки, – сказав він.

Боррель наголосив, що російська армія “зазнала поразки”, бо зазнала невдачі в спробі захопити Київ “за кілька тижнів” і тому що їй не вдалося взяти місто Бахмут.

Колишній іспанський міністр також закликав “бути обережними”, щоб не “ділити світ на Захід і решту”, тому що Росія “була б дуже щаслива”, якби могла сказати, що “весь інший світ” на її боці.

– Багато людей недостатньо рішуче засуджують Росію. Вони голосували в Організації Об’єднаних Націй проти Росії, (…) але потім я чую деяких світових лідерів, які недостатньо рішуче засуджують російську агресію проти України, – додав верховний представник ЄС.

Перед цим Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз підготує для України 1 млн боєприпасів калібру 155 мм, а до Збройних сил України з боку ЄС вже надійшли понад 1 тис. ракет.

Джерело: El Mundo

ЄС, Війна в Україні, Жозеп Боррель, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Консультації щодо зернової угоди продовжаться у форматі онлайн – Кубраков
Боррель: Україна ще не перемогла, але Росія зазнала військової поразки
Україна отримала вже 14 винищувачів МіГ-29 від Польщі
МіГ-29
ПАР поставляла російській армії зброю та боєприпаси – посол США
Боррель: Україна ще не перемогла, але Росія зазнала військової поразки
Ефективна та важка у перехопленні: що відомо про ракету Х-31
Ракета Х-31
Побоюються контрнаступу. На Півдні ворог розпорошує зусилля на кілька напрямків
Боррель: Україна ще не перемогла, але Росія зазнала військової поразки
Відео
Дрони, що рятують життя: як працює аеророзвідка поблизу Кремінної

Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

Владислав Круглов
Взяли мисливську зброю і поїхали. Як четверо партизанів на Херсонщині відібрали техніку в окупантів
партизани
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (10.05.2023)
Боррель: Україна ще не перемогла, але Росія зазнала військової поразки
Не було цілих секторів техніки: у розвідці під час параду 9 травня помітили проблеми в армії РФ
Боррель: Україна ще не перемогла, але Росія зазнала військової поразки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (10.05.2023)
Боррель: Україна ще не перемогла, але Росія зазнала військової поразки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь