ЄС готує 1 млн снарядів для України та вже поставив понад тисячу ракет – Боррель

Європейський Союз підготує для України 1 млн боєприпасів калібру 155 мм. Крім того, ЄС уже надав нашій країні понад 1 тис. ракет.

Про це заявив високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, виступаючи на Європейській конференції з питань оборони та безпеки.

– Наша мета – поставити 1 млн 155-мм снарядів. Ми поставили понад 1 тис. ракет з лютого… Я знаю, що цього недостатньо, – зазначив він.

Боррель уточнив, що обговорював із командувачами армій країн ЄС можливість поставити більше снарядів з їхніх складів, щоб уже зараз передати їх Україні. А надалі їхні запаси будуть поповнені.

– Президент Зеленський сказав, що збирається відтермінувати контрнаступ: звісно, їм потрібна додаткова підготовка, їм потрібно більше озброєння, їм потрібно мати більше можливостей. І ми повинні забезпечити це, – наголосив глава європейської дипломатії.

За його словами, від початку повномасштабної війни Євросоюз уже виділив Україні військову допомогу на майже €6 млрд. А сумарна допомога нашій країні з боку держав-членів та інституцій Євросоюзу становить близько €16 млрд, і “це не кінець”.

Боррель поінформував, що Євросоюз уже підготував понад 17 тис. українських військовослужбовців і планує, що до кінця 2023 року ця кількість сягне близько 30 тис. воїнів.

Боррель також закликав не послаблювати підтримку України, оскільки без неї наша держава не зможе протидіяти повномасштабній агресії РФ.

– Без нашої підтримки Україна не зможе себе захистити… Дехто каже мені: припиніть підтримку України, тоді розпочнуться переговори, і настане мир. Серйозно? Якщо ми припинимо підтримку України, РФ просуватиметься, виграє війну, окупує Київ, перетворить Україну на “другу Білорусь”. Ми матимемо російські війська на кордоні з Польщею, небезпека зростатиме. І України не буде, – наголосив Боррель.

Він нагадав, що РФ веде проти Україну жорстоку війну, систематично бомбардуючи мирні міста, вбиваючи українців, викрадаючи дітей, руйнуючи інфраструктуру.

Як відомо, наприкінці березня цього року Євросоюз погодив план надання Україні мільйона 155-мм боєприпасів на €2 млрд протягом 12 місяців. Йдеться про поставки вже наявних снарядів, спільні закупівлі боєприпасів, а також нарощування виробничих потужностей.

Джерело: European Defence & Security Summit

Джерело : Bloomberg

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.