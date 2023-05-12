єВідновлення: уряд працює над компенсаціями для сімей, які відновили житло самотужки
Український уряд працює над наданням компенсації для сімей, які відновили житло самотужки.
Про це під час засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
— Ми вже дали старт великій програмі єВідновлення. Це грошова допомога для ремонту житла, яке було пошкоджено через бойові дії. Там, де можна відновити будинки, допомагатимемо з ремонтом. Йдеться про можливість отримати до 200 тис. грн на будівельні матеріали або на замовлення ремонтних послуг, – сказав він.
Шмигаль додав, що щодо сімей, які зробили ремонт самотужки, то уряд працює над рішенням надання їм компенсацій, і відповідне завдання поставлене віцепрем’єр-міністру з питань відновлення та профільних відомств.
За словами прем’єра, наступною програмою у житловій сфері стануть сертифікати для тих, чиє житло було повністю зруйноване і вже не підлягає ремонту. Він додав, що над деталями цього проєкту працюють теж.
Станом на зараз українці за програмою єВідновлення вже оформили 5 575 заявок на отримання державної допомоги для відновлення пошкодженого житла.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов