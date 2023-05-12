Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

єВідновлення: уряд працює над компенсаціями для сімей, які відновили житло самотужки

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Український уряд працює над наданням компенсації для сімей, які відновили житло самотужки.

Про це під час засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

— Ми вже дали старт великій програмі єВідновлення. Це грошова допомога для ремонту житла, яке було пошкоджено через бойові дії. Там, де можна відновити будинки, допомагатимемо з ремонтом. Йдеться про можливість отримати до 200 тис. грн на будівельні матеріали або на замовлення ремонтних послуг, – сказав він.

Шмигаль додав, що щодо сімей, які зробили ремонт самотужки, то уряд працює над рішенням надання їм компенсацій, і відповідне завдання поставлене віцепрем’єр-міністру з питань відновлення та профільних відомств.

За словами прем’єра, наступною програмою у житловій сфері стануть сертифікати для тих, чиє житло було повністю зруйноване і вже не підлягає ремонту. Він додав, що над деталями цього проєкту працюють теж.

Станом на зараз українці за програмою єВідновлення вже оформили 5 575 заявок на отримання державної допомоги для відновлення пошкодженого житла.

Читайте також
Компенсація за пошкоджене житло: Банік розповів, як працюватиме послуга єВідновлення
Банік, Дія

Джерело: Урядовий портал
Війна в Україні, Денис Шмигаль, Кабмін
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Найгірше для Росії тільки починається: Данілов про спроби Кремля залякати українців
Олексій Данілов
Шмигаль анонсував розширення програми пільгового кредитування 5-7-9
Денис Шмигаль
До зими хочемо повністю завершити війну – секретар РНБО
Війна в Україні
Ніхто не бажає брати відповідальність: Юсов про причини конфлікту Шойгу та Пригожина
єВідновлення: уряд працює над компенсаціями для сімей, які відновили житло самотужки
”Танкову коаліцію” для ЗСУ доповнять українські машини: що відомо про БМ Оплот
український танк Оплот
Відео
Дрони, що рятують життя: як працює аеророзвідка поблизу Кремінної

Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

Владислав Круглов
Стало відомо, на скільки можуть зрости платіжки українців за світло з 1 червня
Показники лічильника, лічильник за світло
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (12.05.2023)
єВідновлення: уряд працює над компенсаціями для сімей, які відновили житло самотужки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (12.05.2023)
єВідновлення: уряд працює над компенсаціями для сімей, які відновили житло самотужки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (12.05.2023)
єВідновлення: уряд працює над компенсаціями для сімей, які відновили житло самотужки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь