єВідновлення: уряд працює над компенсаціями для сімей, які відновили житло самотужки

Український уряд працює над наданням компенсації для сімей, які відновили житло самотужки.

Про це під час засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

— Ми вже дали старт великій програмі єВідновлення. Це грошова допомога для ремонту житла, яке було пошкоджено через бойові дії. Там, де можна відновити будинки, допомагатимемо з ремонтом. Йдеться про можливість отримати до 200 тис. грн на будівельні матеріали або на замовлення ремонтних послуг, – сказав він.

Шмигаль додав, що щодо сімей, які зробили ремонт самотужки, то уряд працює над рішенням надання їм компенсацій, і відповідне завдання поставлене віцепрем’єр-міністру з питань відновлення та профільних відомств.

За словами прем’єра, наступною програмою у житловій сфері стануть сертифікати для тих, чиє житло було повністю зруйноване і вже не підлягає ремонту. Він додав, що над деталями цього проєкту працюють теж.

Станом на зараз українці за програмою єВідновлення вже оформили 5 575 заявок на отримання державної допомоги для відновлення пошкодженого житла.

Джерело : Урядовий портал

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