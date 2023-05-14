Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Жінка в лікарні: артилерія РФ ущент зруйнувала будинок у селі під Запоріжжям
Із самого ранку 14 травня російська артилерія атакує село Новояковлівку в Запорізькому районі.
Ударом ущент зруйновано будинок.
48-річна жінка, яка перебувала в будинку, постраждала.
Її вже доправили в медичний заклад.
Крім того, унаслідок обстрілу зайнявся сільський магазин, пошкоджено житлові будинки.
Інформація та наслідки обстрілу, що не припиняється, уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 445-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Юрій Малашко
Фото: Юрій Малашко
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