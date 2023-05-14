Жінка в лікарні: артилерія РФ ущент зруйнувала будинок у селі під Запоріжжям

Із самого ранку 14 травня російська артилерія атакує село Новояковлівку в Запорізькому районі.

Ударом ущент зруйновано будинок.

48-річна жінка, яка перебувала в будинку, постраждала.

Її вже доправили в медичний заклад.

Крім того, унаслідок обстрілу зайнявся сільський магазин, пошкоджено житлові будинки.

Інформація та наслідки обстрілу, що не припиняється, уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 445-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Юрій Малашко

Фото: Юрій Малашко

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