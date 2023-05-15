Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 15.05.2023 – ситуація на фронті
На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом доби відбулось 46 бойових зіткнень.
В епіцентрі бойових дій, як і раніше, залишаються Бахмут та Мар’їнка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 15.05.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 446-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко