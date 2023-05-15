Ворог чинить спротив, але ЗСУ просуваються: Череватий про ситуацію навколо Бахмута
За дві доби на Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися на відстань від 350 метрів до 2 кілометрів. Ворог чинить там шалений спротив, проводить атакувальні дії.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
– За добу на Бахмутському напрямку відбулося 34 бойових зіткнення. 479 разів ворог різними системами і калібрами артилерії обстрілював наші позиції, здійснив 4 авіанальоти. В ході боїв наші воїни знищили 149 окупантів, 160 поранили, 6 потрапило в полон. Також було підбито дві бойові машини піхоти, два бронеавтомобілі, три БПЛА ворога та польовий склад з боєприпасами, – сказав він.
За словами Череватого, окупанти не залишають спроб захопити Бахмут, проте ЗСУ гідно тримають оборону.
– Коли на флангах з’являється можливість атакувати ворога – це робиться. Це все в рамках оборонної операції, яка спрямована на абсолютне виснаження ворога. Бахмут – це певна точка біфуркації. Якщо в цих інтенсивних боях ворог не знайде можливості відновлювати свій особовий склад, то він там буде просто знищений, – сказав Череватий ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп’яку.
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