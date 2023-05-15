Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ворог чинить спротив, але ЗСУ просуваються: Череватий про ситуацію навколо Бахмута

Бахмут, Череватий

За дві доби на Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися на відстань від 350 метрів до 2 кілометрів. Ворог чинить там шалений спротив, проводить атакувальні дії.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

– За добу на Бахмутському напрямку відбулося 34 бойових зіткнення. 479 разів ворог різними системами і калібрами артилерії обстрілював наші позиції, здійснив 4 авіанальоти. В ході боїв наші воїни знищили 149 окупантів, 160 поранили, 6 потрапило в полон. Також було підбито дві бойові машини піхоти, два бронеавтомобілі, три БПЛА ворога та польовий склад з боєприпасами, – сказав він.

За словами Череватого, окупанти не залишають спроб захопити Бахмут, проте ЗСУ гідно тримають оборону.

– Коли на флангах з’являється можливість атакувати ворога – це робиться. Це все в рамках оборонної операції, яка спрямована на абсолютне виснаження ворога. Бахмут – це певна точка біфуркації. Якщо в цих інтенсивних боях ворог не знайде можливості відновлювати свій особовий склад, то він там буде просто знищений, – сказав Череватий ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп’яку.

Читайте також
Сирський: Просування на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій
Ворог чинить спротив, але ЗСУ просуваються: Череватий про ситуацію навколо Бахмута

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Запоріжжі окупанти змушують колаборантів відмовлятися від громадянства України – ЗСУ
Ворог чинить спротив, але ЗСУ просуваються: Череватий про ситуацію навколо Бахмута
Британія надасть Україні додаткові ракети та безпілотники на додаток до Storm Shadow
Володимир Зеленський, Ріші Сунак
Чекайте на новини: Кулеба про надання Україні винищувачів F-16
Дмитро Кулеба
Зернову угоду знову спробують продовжити найближчими днями – ООН
зерно
Бюджет США для допомоги Україні майже вичерпано, а знайти нові кошти може бути складно – Politico
Ворог чинить спротив, але ЗСУ просуваються: Череватий про ситуацію навколо Бахмута
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (15.05.2023)
Ворог чинить спротив, але ЗСУ просуваються: Череватий про ситуацію навколо Бахмута
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (15.05.2023)
Ворог чинить спротив, але ЗСУ просуваються: Череватий про ситуацію навколо Бахмута
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.05.2023)
Ворог чинить спротив, але ЗСУ просуваються: Череватий про ситуацію навколо Бахмута
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.05.2023)
Ворог чинить спротив, але ЗСУ просуваються: Череватий про ситуацію навколо Бахмута
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь