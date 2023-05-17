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Україна
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Захист ексголови Верховного суду Князєва оскаржив його затримання, справу розглядатиме ВАКС

Всеволод Князєв

Захист ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, який став фігурантом корупційного розслідування, оскаржив його затримання. Тепер справу розгляне ВАКС.

Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду, куди вже доправили екссуддю, пише Укрінформ.

– Ексголову Верховного суду доставили до суду, поки що чекаємо на початок засідання, – йдеться у повідомленні.

Раніше у САП зазначили, що у ВАКС призначено судове засідання з розгляду скарги сторони захисту на затримання Князєва.

Окрім того, у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили, що 17 травня 2023 року керівник САП звернувся до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на утримання під вартою Князєва. Засідання призначено 18 травня на 11:00.

15 травня стало відомо, що НАБУ та САП затримали вже колишнього голову Верховного суду у справі про масштабну корупційну схему. Йдеться про отримання керівництвом суду хабаря в розмірі $2,7 млн за ухвалення “потрібного” рішення.

16 травня судді Верховного суду України висловили недовіру та достроково припинили повноваження його голови Всеволода Князєва.

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Джерело: Укрінформ
Верховний суд, Всеволод Князєв, Суд
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