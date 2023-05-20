США і союзники мають намір надати Україні F-16 – ЗМІ
США та їхні союзники у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки Києва планують надати Україні винищувачі F-16.
Про це заявив високопосадовець Білого дому.
Наразі терміни надання Україні сучасних винищувачів не встановлені, але вони не будуть використовуватися під час прийдешнього контрнаступу України проти ЗС РФ.
Посадовець зазначив, що у найближчі місяці США та їхні союзники визначать кількість винищувачів та хто власне їх має надати. Він зауважив, що F-16 не обов’язково надходитимуть безпосередньо зі США.
– Дискусії про вдосконалення українських військово-повітряних сил відображають нашу довгострокову прихильність до самооборони України, – каже він.
Досі американська сторона не підтверджувала готовності сприяти переданню Україні винищувачів F-16, хоча в коментарях для ЗМІ посадовці й не заперечували, що підтримають рішення інших країн надати Києву власну авіацію.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив лідерам G7, що Вашингтон підтримає зусилля з підготовки українських пілотів на сучасних винищувачах, включаючи F-16.
Джерело: NBC News