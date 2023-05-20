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США і союзники мають намір надати Україні F-16 – ЗМІ

винищувач F-16
Фото: Unsplash

США та їхні союзники у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки Києва планують надати Україні винищувачі F-16.

Про це заявив високопосадовець Білого дому.

Наразі терміни надання Україні сучасних винищувачів не встановлені, але вони не будуть використовуватися під час прийдешнього контрнаступу України проти ЗС РФ.

Посадовець зазначив, що у найближчі місяці США та їхні союзники визначать кількість винищувачів та хто власне їх має надати. Він зауважив, що F-16 не обов’язково надходитимуть безпосередньо зі США.

– Дискусії про вдосконалення українських військово-повітряних сил відображають нашу довгострокову прихильність до самооборони України, – каже він.

Досі американська сторона не підтверджувала готовності сприяти переданню Україні винищувачів F-16, хоча в коментарях для ЗМІ посадовці й не заперечували, що підтримають рішення інших країн надати Києву власну авіацію.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив лідерам G7, що Вашингтон підтримає зусилля з підготовки українських пілотів на сучасних винищувачах, включаючи F-16.

Джерело: NBC News

Війна в Україні, Військова техніка, Винищувач F-16, Винищувачі для України, США
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
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