Україна як ніколи близька до отримання F-16: що варто знати про американські винищувачі

21 травня після саміту G7 у Японії стало відомо, що США дозволили навчання українських пілотів на винищувачах F-16 і постачання літаків іншими країнами.

Поки що публічно жодна столиця не оголосила про відправлення Україні винищувачів, однак низка держав висловили готовність почати цей процес.

Чому партнери зволікали?

Україна протягом кількох місяців неодноразово закликала союзників передати ЗСУ винищувачі.

Західні партнери відкидали цю можливість, стверджуючи, що наразі варто зосередитися на наданні українським військам іншого, важливішого озброєння.

Окрім того, постачання F-16 – дуже недешева історія. А після ухваленого рішення потрібно підтримувати винищувачі у належному стані, а також забезпечувати зброєю, зокрема бомбами та ракетами.

Чим відомий F-16?

Винищувач F-16 – американський винищувач четвертого покоління. Він може використовуватися і як перехоплювач, і як бомбардувальник, і як штурмовик.

F-16 перебуває на озброєнні у понад 20 країнах світу, а це величезний досвід як експлуатації, так і бойового застосування. Найбільша кількість F-16 – на озброєнні США (889 одиниць), Туреччини (260 одиниць) і Греції (154 одиниці).

Цей винищувач має високу маневреність, а також здатний розпізнавати цілі за будь-яких погодних умов і виявляти літаки, що летять низько, на висоті радіолокаційних перешкод.

– Це багатоцільовий літак, який може працювати по повітряних цілях, а також по наземних цілях. Він здатен ефективно знищувати ворожу техніку, працювати по взводних, ротних опорних пунктах, складах боєприпасів. Залежно від того, який тип озброєння на ньому буде встановлено. І це озброєння буде летіти точно, і головне – далеко, – розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Вартість винищувача назвати важко, враховуючи велику кількість версій F-16. Однак вона може коливатися в розмірі від $35 млн до $55 млн.

Чим F-16 відрізняється від літаків, які є на озброєнні в України?

Багатоцільовий винищувач F-16 спроможний виконувати увесь спектр завдань, що виконують основні чотири типи винищувачів, якими зараз користуються українські пілоти: Су-24М, Су-25, МіГ-29 та Су-27.

Найчастіше американський F-16 порівнюють із радянським винищувачем МіГ-29. Попри те, що МіГ-29 та F-16 приблизно ровесники, західний літак має низку переваг.

Так, західна авіаційна техніка авіаційна завжди переважала радянську за рахунок того, що вона мала кращу авіоніку. Мала на борту локаційні системи та системи ураження, які дозволяли радянські літаки вражати на більшій відстані.

Також МіГ-29 має більшу вагу, зокрема, через те, що в ньому не один, а два двигуни, відповідно – вдвічі більше роботи для аеродромних мотористів.

Окрім того, переваги західних зразків полягають в якості та кількості озброєння, яке створювалося саме для застосування з F-16.

Які країни і коли можуть передати Україні F-16?

Поки що жодна країна офіційно не оголосила про передання Україні американських літаків.

Серед країн, які, ймовірно, передадуть Києву винищувачі – Нідерланди, Бельгія та Данія. Водночас Норвегія почала виводити з експлуатації F-16 в очікуванні сучасніших F-35, що може свідчити про те, що країна надалі передасть літаки Україні.

Президент США Джо Байден поки ще не вирішив, чи Сполучені Штати передадуть Україні винищувачі F-16.

У Міністерстві оборони України заявили, що розраховують на отримання західних винищувачів восени 2023 року.

За словами міністра Військово-повітряних сил США Френка Кендалла, на постачання американських винищувачів F-16 в Україну знадобиться “у кращому разі кілька місяців”.

У Повітряних силах України вважають, що українські пілоти здатні навчитися літати на винищувачах F-16 усього за тиждень. Проте головне – навчитися на ньому воювати, тобто ефективно використовувати всі типи озброєння: по повітряних, надводних, наземних цілях, літати в складі пари і ланки.

Водночас закордонні видання припускають, що терміни надання Україні винищувачів F-16 можуть виявитися не такими швидкими. Все тому, що країнам, які є потенційними постачальниками цих літаків, потрібен час для перевірки своїх арсеналів. Адже українські пілоти та механіки мають пройти підготовку.

Скільки винищувачів нам потрібно?

У Міноборони повідомляли, що Україна хоче отримати від 40 до 50 сучасних винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї для захисту неба від російських ракетних атак.

Нещодавно речник Повітряних сил України Юрій Ігнат припустив, що західні партнери для початку можуть передати Україні кілька десятків винищувачів F-16. В нашому варіанті ескадрилья – це 12 з плюсом літаків, але у західних партнерів ескадрильї більші. Вони мають до 18 літаків.

Як змінять ситуацію на полі бою?

Застосування американських винищувачів F-16 у війні допоможе ЗСУ вийти на новий рівень ведення бойових дій.

Як розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, F-16 – це літак, який “спілкується” із сусіднім літаком, з центром управління. Він може отримувати інформацію від засобів ППО, Patriot, Nasams, Iris-T.

– Найпершою його місією буде патрулювання повітря для захисту нашого повітряного простору. Щодо його тактичного застосування, то це завдання ударів по наземних цілях, кораблях, інфраструктурі, знищення повітряних цілей. Також це подавлення систем ППО, РЕБ, – повідомив він.

Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук відзначав вісім моментів, чому F-16 будуть корисними Україні:

Захист тилових регіонів України від ракетних атак РФ;

Отримання переваги в повітрі та прикриття військ на передовій;

Протидія російським керованим авіабомбам;

Підтримка під час контрнаступу;

Контроль над Чорним морем;

Збережені життя українських льотчиків;

Справність і наявність запчастин;

Достатні запаси боєприпасів.

Окрім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що надання Україні багатофункціональних легких винищувачів F-16 допоможе гарантувати глобальну продовольчу безпеку. За його словами, ескадрилья таких бойових літаків допоможе не підпускати військові кораблі та авіацію РФ до Чорноморського зернового коридору.

Військовий експерт Петро Черник зазначає, що F-16 – неймовірно гнучка машина, яка може мати 105 одиниць різноманітних озброєнь. Найбільш потрібні Україні – далекобійні ракети AGM-158 та ракети повітря-повітря, як AIM-120 AMRAAM. У разі отримання ЗСУ авіаполку (60 авіамашин) або хоча б трьох ескадрилей F-16 (36 машин) з усією номенклатурою необхідних озброєнь, восени можна очікувати на перелом у війні.

Чи будуть F-16 задіяні у майбутньому контрнаступі Сил оборони?

У Повітряних силах наголошували, що F-16 допоможуть наземним військам ЗСУ звільнити окуповану територію України.

Водночас президент США Джо Байден вважає малоймовірним, що вони будуть використані у майбутньому контрнаступі.

Так, для використання F-16 Україні потрібно підготувати інфраструктуру, а також вирішити низку організаційних і логістичних питань.

Окрім того, навчання українських пілотів на американських винищувачах триватиме щонайменше чотири місяці.

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