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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ризик провокацій на ЗАЕС та розбір завалів у Дніпрі: 458-й день війни

Ризик провокацій на ЗАЕС та розбір завалів у Дніпрі: 458-й день війни
27 Травня, 0:15

Енергодар залишився без електрики та зв’язку: ГУР попереджає про провокації РФ на ЗАЕС

В окупованому Енергодарі Запорізької області вимкнули електрику та не працює мобільний зв’язок.

Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах як містяни, які знайшли спосіб вийти в інтернет, так і люди, які вже тривалий час не можуть зателефонувати родичам у місті.

Користувачі чатів повідомляють, що не можуть зателефонувати знайомим і родичам після 18:00 26 травня. За іншою інформацією, зв’язку немає вже понад 7 годин, тобто з 16:00.

Визначити справжність коментарів, які публікуються в чатах спільнот Енергодару, наразі не є можливим.

Перед цим Головне управління розвідки Міноборони України попереджало, що російські окупанти, які контролюють Запорізьку АЕС, розташовану в Енергодарі, планують масштабну провокацію “зі створення вогнища радіаційної небезпеки” на станції в найближчі години. За даними ГУР, росіяни можуть завдати удар по території АЕС.

Що відомо про ризик провокації на ЗАЕС – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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