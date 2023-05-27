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Юлія Соколова, редакторка стрічки

У британській розвідці підтвердили відхід “вагнерівців” з позицій біля Бахмута

У британській розвідці підтвердили відхід “вагнерівців” з позицій біля Бахмута
Фото: Getty Images

Сили терористичного формування ПВК Вагнера, ймовірно, почали відходити з деяких позицій у районі міста Бахмут (Донецька область).

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві звернули увагу на заяву власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина від 25 травня, коли він оголосив про початок виведення його сил із Бахмута. Він стверджував, що передача позицій регулярній армії РФ триватиме до 1 червня.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр також підтвердила ротацію сил “вагнерівців” на околицях міста.

За інформацією розвідки, станом на 24 травня в Бахмут, ймовірно, увійшли сили терористичного утворення “ДНР”, щоб “розпочати операції із зачистки”.

Крім того, протягом останніх тижнів підрозділи 31 бригади повітряно-десантних військ РФ, ймовірно, перемістилися з району Сватове-Кремінна, щоб посилити фланги довкола Бахмута.

– Станом на 16 травня 2023 року українські війська зайняли 20 квадратних кілометрів на флангах Бахмута. Ротація сил Вагнера, ймовірно, продовжуватиметься контрольованими етапами, щоб запобігти колапсу в районах навколо Бахмута, – наголошується в повідомленні.

У розвідці вважають, що, попри триваючу ворожнечу Пригожина з Міноборони РФ, найманці ПВК Вагнера, ймовірно, “будуть використані для подальших наступальних операцій на Донбасі після відновлення сил”.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, успішні контратаки українських військових на флангах у Бахмуті ускладнюють окупантам операції з деблокування підрозділів “вагнерівців”.

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Бахмут, Війна в Україні, Велика Британія, ПВК Вагнера, Розвідка
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