У британській розвідці підтвердили відхід “вагнерівців” з позицій біля Бахмута

Сили терористичного формування ПВК Вагнера, ймовірно, почали відходити з деяких позицій у районі міста Бахмут (Донецька область).

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві звернули увагу на заяву власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина від 25 травня, коли він оголосив про початок виведення його сил із Бахмута. Він стверджував, що передача позицій регулярній армії РФ триватиме до 1 червня.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр також підтвердила ротацію сил “вагнерівців” на околицях міста.

За інформацією розвідки, станом на 24 травня в Бахмут, ймовірно, увійшли сили терористичного утворення “ДНР”, щоб “розпочати операції із зачистки”.

Крім того, протягом останніх тижнів підрозділи 31 бригади повітряно-десантних військ РФ, ймовірно, перемістилися з району Сватове-Кремінна, щоб посилити фланги довкола Бахмута.

У розвідці вважають, що, попри триваючу ворожнечу Пригожина з Міноборони РФ, найманці ПВК Вагнера, ймовірно, “будуть використані для подальших наступальних операцій на Донбасі після відновлення сил”.

