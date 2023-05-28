Пораженный дроном корабль Иван Хурс охотился за системами ПВО Patriot — Рыженко

Российский корабль-разведчик Иван Хурс, который ранее был поражен морскими дронами Украины, охотился на системы ПВО.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал глава украинского Института морского права и безопасности, член экспертной коллегии Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко.

У эксперта спросили, что можно сказать по тем видеокадрам, где корабль заходит в воды Севастополя.

По мнению Рыженко, россияне продемонстрировали лишь правый у российского разведывательного корабля Иван Хурс, когда же украинские морские дроны атаковали левый борт судна.

— Этот корабль очень важен для Черноморского флота РФ, потому что это не просто разведывательный корабль. Он вел разведку за системами противоракетной обороны, которые были установлены в Румынии несколько лет назад. Это такая очень подвижная система Patriot, которая может поражать баллистические ракеты на очень большой дальности, это очень нужная способность, которой они лишились на длительный период времени, — сказал он.

Андрей Рыженко добавил, что в месте удара дрона находится румпельное отделение, то есть место с рулевыми машинами и механизмами, которое является важным элементом на судне.

— Он (корабль, — Ред.), как минимум, очень серьезно ограничен в маневрировании. Во-вторых, там находятся места крепления в аварийной, который дают ход кораблю. Также в этой части возможно расположение гидроакустических станций, как правило они находятся там, — сказал эксперт.

По мнению Рыженко, если действительно был взрыв, то однозначна была пробоина у корабля, куда попала вода.

При этом эксперт отмечает, что один морской дрон не смог бы уничтожить такой корабль, как Иван Хурс.

Ранее Минобороны Украины подтвердило удар украинских надводных беспилотников по кораблю Иван Хурс утром 24 мая. Было продемонстрировано видео, снятое камерой, установленной на дроне. Связь с камерой прерывается в считанных метрах от корабля, что, вероятно, указывает на взрыв дрона.

Впоследствии украинские медиа получили новое видео с моментом атаки дронов, которое добавляет аргументов в пользу того, что взрыв все же был.

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