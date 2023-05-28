Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Російські дрони Ланцет: що про них відомо та чи вплинуть вони на перебіг війни
Україна Терміново
Терміново
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Під Києвом чутно звуки вибухів – на місто летять БПлА

Робота ППО

В Київській області пролунали вибухи.

Перед цим в області та Києві була оголошена повітряна тривога.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, чутно роботу ППО.

– В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні.

Водночас у Київській ОВА попередили, що існує загроза застосування дронів з боку Росії.

– Загроза застосування ворогом БПлА. Сили ППО вже працюють! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників, – повідомили в КОВА.

Крім Києва повітряна тривога була оголошена також і в інших областях України. На інтерактивній онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути регіони, де лунають сирени.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Читайте також
Нічна атака дронів по Україні та вибухи під Києвом: 459-й день війни
Під Києвом чутно звуки вибухів – на місто летять БПлА

Війна в Україні, Вибух, Київська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Києві пролунали вибухи: КМВА назвали причину
Під Києвом чутно звуки вибухів – на місто летять БПлА
У Житомирській області пролунали вибухи: що відомо
вибух
Шведські Gripen чи F-16: що краще захистить небо України
Під Києвом чутно звуки вибухів – на місто летять БПлА
Нічна атака дронів по Україні та вибухи під Києвом: 459-й день війни
Під Києвом чутно звуки вибухів – на місто летять БПлА
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Відео
Кожен снаряд лягає точно в ціль: як взаємодіють аеророзвідка та артилерія

Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.

Артур Свинаренко
Потрапив у полон або пішов до рідної матері: жінка шукає названого сина
Під Києвом чутно звуки вибухів – на місто летять БПлА
На смак херсонська, але вирощена на Київщині: полуниця по-переселенськи
Під Києвом чутно звуки вибухів – на місто летять БПлА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (26.05.2023)
Під Києвом чутно звуки вибухів – на місто летять БПлА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (26.05.2023)
Під Києвом чутно звуки вибухів – на місто летять БПлА
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь