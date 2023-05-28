Під Києвом чутно звуки вибухів – на місто летять БПлА
В Київській області пролунали вибухи.
Перед цим в області та Києві була оголошена повітряна тривога.
Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, чутно роботу ППО.
– В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні.
Водночас у Київській ОВА попередили, що існує загроза застосування дронів з боку Росії.
– Загроза застосування ворогом БПлА. Сили ППО вже працюють! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників, – повідомили в КОВА.
Крім Києва повітряна тривога була оголошена також і в інших областях України. На інтерактивній онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути регіони, де лунають сирени.
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Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко