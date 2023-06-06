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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ООН твітить про різноманіття, ігноруючи катастрофу: у МЗС обурені “святкуванням” російської мови

ООН
Фото: Depositphotos

У МЗС України відреагували на допис Організації Об’єднаних Націй, яка у день підриву росіянами Каховської дамби вирішила “відсвяткувати” день російської мови.

Речник українського відомства зауважив, що організація сповіщає про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття, спричинену Росією.

— Російські командири віддадуть наказ підірвати Каховську греблю російською мовою. Який день в ООН для святкування російської мови! Російськомовний акаунт ООН твітить про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття, спричинену виключно Росією. Навіщо мовчати? – написав Ніколенко.

6 червня, коли стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, в ООН написали про святкування дня російської мови.

Вони ні слова не сказали щодо ситуації з ГЕС, а пізніше лише ретвітнули допис Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA Ukraine).

В МЗС відреагували на святкування ООН російської мови після підриву окупантами ГЕС

Скриншот: Twitter/ООН

Допис про день російської мови та відсутність реакції на підрив дамби обурили користувачів соціальної мережі:

  • Етична сліпота вашої організації сьогодні вийшла на новий рівень.
  • Це пародійний акаунт?
  • В історії невчасних запланованих твітів це один з найгірших.
  • ООН – це лохотрон на борту з Лавровим, який має право вето.
  • Сьогодні – Міжнародний день клоуна. Вітаємо тебе з цим днем, ООН.

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість води та ймовірні райони підтоплення.

Каховська ГЕС, МЗС України, ООН
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