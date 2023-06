ООН твітить про різноманіття, ігноруючи катастрофу: у МЗС обурені “святкуванням” російської мови

У МЗС України відреагували на допис Організації Об’єднаних Націй, яка у день підриву росіянами Каховської дамби вирішила “відсвяткувати” день російської мови.

Речник українського відомства зауважив, що організація сповіщає про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття, спричинену Росією.

Russian commanders will have given the order to blow up the Kakhovka Dam in Russian. What a day at the UN to celebrate Russian language! @UnitedNationsRU tweets about cultural diversity, ignoring the biggest catastrophe in Europe in decades caused solely by Russia. Why be silent? https://t.co/8z5PIyfs8P

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 6, 2023