ООН твітить про різноманіття, ігноруючи катастрофу: у МЗС обурені “святкуванням” російської мови

У МЗС України відреагували на допис Організації Об’єднаних Націй, яка у день підриву росіянами Каховської дамби вирішила “відсвяткувати” день російської мови.

Речник українського відомства зауважив, що організація сповіщає про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття, спричинену Росією.

— Російські командири віддадуть наказ підірвати Каховську греблю російською мовою. Який день в ООН для святкування російської мови! Російськомовний акаунт ООН твітить про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття, спричинену виключно Росією. Навіщо мовчати? – написав Ніколенко.

Russian commanders will have given the order to blow up the Kakhovka Dam in Russian. What a day at the UN to celebrate Russian language! @UnitedNationsRU tweets about cultural diversity, ignoring the biggest catastrophe in Europe in decades caused solely by Russia. Why be silent? https://t.co/8z5PIyfs8P — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 6, 2023

6 червня, коли стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, в ООН написали про святкування дня російської мови.

Вони ні слова не сказали щодо ситуації з ГЕС, а пізніше лише ретвітнули допис Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA Ukraine).

Допис про день російської мови та відсутність реакції на підрив дамби обурили користувачів соціальної мережі:

Етична сліпота вашої організації сьогодні вийшла на новий рівень.

Це пародійний акаунт?

В історії невчасних запланованих твітів це один з найгірших.

ООН – це лохотрон на борту з Лавровим, який має право вето.

Сьогодні – Міжнародний день клоуна. Вітаємо тебе з цим днем, ООН.

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість води та ймовірні райони підтоплення.

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