У Херсоні закривають в’їзд до мікрорайону Корабел – причина
З вівторка, 13 червня, у Херсоні діятиме заборона на в’їзд до мікрорайону Корабел. Там запроваджують тривалу комендантську годину.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Комендантська година у мікрорайоні Корабел діятиме з 15:00 13 червня до 12:00 наступної доби.
Такі обмеження триватимуть до 19 червня включно.
– Буде проводитися розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб, – пояснив Мрочко.
Глава МВА додав, що евакуація населення триває. Її проводитимуть представники ДСНС та міської військової адміністрації.
Після спаду води буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги й лікарських засобів, які можна буде отримати з 12:00 по 15:00 щодня.
Раніше стало відомо, що із затоплених територій на окупованому лівому березі Дніпра у Херсонській області вдалося евакуювати 112 людей. Серед них – 54 жінки та семеро дітей.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова