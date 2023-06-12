У Херсоні закривають в’їзд до мікрорайону Корабел – причина

З вівторка, 13 червня, у Херсоні діятиме заборона на в’їзд до мікрорайону Корабел. Там запроваджують тривалу комендантську годину.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Комендантська година у мікрорайоні Корабел діятиме з 15:00 13 червня до 12:00 наступної доби.

Такі обмеження триватимуть до 19 червня включно.

– Буде проводитися розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб, – пояснив Мрочко.

Глава МВА додав, що евакуація населення триває. Її проводитимуть представники ДСНС та міської військової адміністрації.

Після спаду води буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги й лікарських засобів, які можна буде отримати з 12:00 по 15:00 щодня.

Раніше стало відомо, що із затоплених територій на окупованому лівому березі Дніпра у Херсонській області вдалося евакуювати 112 людей. Серед них – 54 жінки та семеро дітей.