Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У відповідь на критику Зеленського в ООН заявили, що не займаються фізичним порятунком людей
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
Терміново
Одна людина загинула, трьох травмовано: над Звягелем збито ракету
Терміново
На Рівненщині пролунали вибухи: що відомо
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Херсоні закривають в’їзд до мікрорайону Корабел – причина

Евакуація з Херсона
Фото: УНІАН

З вівторка, 13 червня, у Херсоні діятиме заборона на в’їзд до мікрорайону Корабел. Там запроваджують тривалу комендантську годину.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Комендантська година у мікрорайоні Корабел діятиме з 15:00 13 червня до 12:00 наступної доби.

Такі обмеження триватимуть до 19 червня включно.

– Буде проводитися розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб, – пояснив Мрочко.

Глава МВА додав, що евакуація населення триває. Її проводитимуть представники ДСНС та міської військової адміністрації.

Після спаду води буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги й лікарських засобів, які можна буде отримати з 12:00 по 15:00 щодня.

Раніше стало відомо, що із затоплених територій на окупованому лівому березі Дніпра у Херсонській області вдалося евакуювати 112 людей. Серед них – 54 жінки та семеро дітей.

Читайте також
Чоловік тілом прикрив жінку: на Херсонщині під час евакуації людей човном постраждали 23 людини
У Херсоні закривають в’їзд до мікрорайону Корабел – причина

Війна в Україні, Російська агресія, Херсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Навчання українських пілотів на F-16 може розпочатися цього літа – глава Міноборони Нідерландів
У Херсоні закривають в’їзд до мікрорайону Корабел – причина
Вартість становить від $16,1 млн: українські військові знищили ударний вертоліт Ка-52 РФ
У Херсоні закривають в’їзд до мікрорайону Корабел – причина
В окупантів збільшилися випадки дезертирства у штурмових підрозділах на Луганщині – Генштаб
російський окупант
Терміновий запит України: Данія додатково надасть 2 тис. артснарядів
Снаряди, боєприпаси
Так, усім знизили: військовий РФ розповів про виплати за війну проти України
російські військові
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (12.06.2023)
У Херсоні закривають в’їзд до мікрорайону Корабел – причина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (12.06.2023)
У Херсоні закривають в’їзд до мікрорайону Корабел – причина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (12.06.2023)
У Херсоні закривають в’їзд до мікрорайону Корабел – причина
Моряк на псевдо Юг та доброволець Кабан загинули під час евакуації у Херсоні — тіла досі шукають
У Херсоні закривають в’їзд до мікрорайону Корабел – причина
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь