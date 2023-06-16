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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Зеленський запросив Трампа і ДеСантіса приїхати в Україну

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Повільні поставки західної зброї допомагають оборонним зусиллям Росії. Про це в інтерв’ю NBC сказав президент України Володимир Зеленський.

Він також відповів колишньому лідеру США Дональду Трампу і губернатору Флориди Рону ДеСантісу, які поставили під сумнів американську військову підтримку Києва.

Зеленський запросив їх приїхати в Україну, попередивши, що поразка нашої держави означатиме лише ширший конфлікт із Москвою пізніше.

Президент визнав, що розгляд американськими політиками скорочення військової допомоги становить “великий ризик для України”, однак він вважає, що цього не станеться.

Також він поставив під сумнів заяву Трампа про те, що той може закінчити війну за 24 години.

– Чому він не зробив це раніше? Трамп був президентом, коли тут йшла війна. Я думаю, що він не міг цього зробити. Сьогодні у світі немає людей, які могли б просто поговорити з Путіним і покласти край війні, – сказав Зеленський.

Говорячи про постачання зброї, Володимир Зеленський наголосив, що через відсутність поставок винищувачів F-16 Україна “втрачає час, втрачає людей і, найголовніше, втрачає перевагу”.

– Україна хоче мати можливість конкурувати в повітрі – зробімо це сьогодні. А крапельна подача F-16 та іншої зброї означає, що війна триватиме довше, – додав президент.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Російська агресія, США
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