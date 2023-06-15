ЗСУ завершать підготовку на американських танках Abrams до кінця літа – ЗМІ

Очікується, що близько 200 українських військових завершать навчання на танках Abrams під керівництвом США до кінця літа.

Про це повідомили представники Міноборони США, пише CBS.

За словами двох високопосадовців Сухопутних військ США в Європі та Африці, ЗСУ проходять третій тиждень із 12-тижневого плану підготовки.

Закінчення навчальної програми приблизно збігається з очікуваною осінньою поставкою 31 танка M1A1 Abrams, які США пообіцяли Україні на початку цього року.

Наразі українці тренуються в Німеччині на спеціально обладнаних танках, доки 31 обіцяний танк перебуває на ремонті.

– Бійці відпрацьовують індивідуальні навички, а потім перейдуть до тренувань у складі різних підрозділів, кульмінацією яких стануть навчання на рівні батальйону, – йдеться в повідомленні.

Загалом із лютого 2022 року США підготували понад 11 000 українців на різних платформах. За словами одного з посадовців, наразі США тренують близько 1700 українців.

За словами представника Міноборони Канади, США та їхні союзники разом підготували 57 000 українців.

Наразі близько 6000 українців проходять підготовку на 40 полігонах за межами України.

Міністр оборони США Ллойд Остін у середу відвідав гарнізон армії США у Вісбадені в Німеччині, де зустрівся з офіцерами, які беруть участь у підготовці та оснащенні українців. Під час зустрічі він подякував українським та американським військовим за координацію роботи та підтримку.

– Це не закінчується, коли починаються бойові дії. Наша робота триває, тому що ми повинні створити більше бойової потужності, підготувати більше військ і переконатися, що українці мають все необхідне, – сказав Остін.

Раніше данське інформаційне агентство Ritzau із посиланням на неназвані джерела повідомило, що у серпні Данія розпочне навчання українських пілотів на F-16.

Джерело : CBS News

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