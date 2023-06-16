Або Путін не контролює армію, або неадекватний: Зеленський про обстріл Києва під час візиту лідерів Африки

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ракетний обстріл Києва під час візиту лідерів країн Африки, заявив, що або кремлівський диктатор Володимир Путін не контролює свою армію, або він неадекватний.

– Він не контролює свої збройні сили, включаючи найманців “вагнерівців”, тому що вони б’ють ракетами по лідерам інших держав, які, до речі, після нас вирішили поїхати до держави, яка сьогодні влаштувала ракетний удар по ним, – сказав він на спільній прес-конференції.

Крім того, Зеленський додав, що президент РФ хоче повністю стерти і зруйнувати Україну.

– Або ця людина не контролює, або ця людина неадекватна. Тому що людина не готова бачити мир. Людина хоче повністю стерти і зруйнувати державу Україна. Якщо такі наміри у людини, то у мене багато запитань, яке спілкування і який діалог з цією людиною, – каже він.

Голова нашої держави додав, що “Путін сьогодні вчиняє як терорист і ми повинні дивитися на все, що відбувається одними очима”.

– Деякі мої колеги продовжують називати цю війну кризою і навіть зараз вони публічно продовжують це робити. Це їх право вибора, але це говорить про те, що ми по різному оцінюємо ситуацію”, – підкреслив Зеленський.

Крім цього Зеленський зазначив, що “у нас ще вкрадено тисячі дітей, немає питної води, є масові поховання”.

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