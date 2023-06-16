Ракетна атака на Київ є посланням Африці, що РФ хоче війни, а не миру – Кулеба

Чергова ракетна атака на Київ, яку Росія здійснила у день візиту до української столиці президента ПАР Сиріла Рамафоси, є чітким посланням, що агресор хоче війни, а не миру.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter-акаунті.

Він звернув увагу, що сьогоднішня ракетна атака на Київ є найбільшою за останні тижні.

– Путін “зміцнює довіру”, здійснивши найбільшу ракетну атаку на Київ за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці, – зазначив Кулеба.

Він назвав цей черговий акт російської агресії “посланням” Кремля для країн Африки, які намагаються просувати свій так званий “мирний план”.

– Російські ракети – це послання Африці: Росія хоче більше війни, а не миру, – наголосив міністр.

Putin “builds confidence” by launching the largest missile attack on Kyiv in weeks, exactly amid the visit of African leaders to our capital. Russian missiles are a message to Africa: Russia wants more war, not peace. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 16, 2023

Як відомо, 16 червня до України прибув президент ПАР Матамела Сиріл Рамафоса у складі африканської миротворчої місії. Він має зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.

Очікується, що лідер Південно-Африканської Республіки представить так званий мирний план. За даними ЗМІ, ця ініціатива може передбачати: виведення російських військ; виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі; призупинення дії ордера на арешт Путіна; послаблення санкцій проти РФ тощо.

У день візиту африканських лідерів до Києва війська РФ обстріляли столицю України балістичними та крилатими ракетами. Українські військові знищили шість аеробалістичних ракет Кинджал, шість крилатих ракет Калібр і два розвідувальних безпілотники.

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