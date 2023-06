Ракетна атака на Київ є посланням Африці, що РФ хоче війни, а не миру – Кулеба

Чергова ракетна атака на Київ, яку Росія здійснила у день візиту до української столиці президента ПАР Сиріла Рамафоси, є чітким посланням, що агресор хоче війни, а не миру.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter-акаунті.

Він звернув увагу, що сьогоднішня ракетна атака на Київ є найбільшою за останні тижні.

– Путін “зміцнює довіру”, здійснивши найбільшу ракетну атаку на Київ за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці, – зазначив Кулеба.

Він назвав цей черговий акт російської агресії “посланням” Кремля для країн Африки, які намагаються просувати свій так званий “мирний план”.

Putin “builds confidence” by launching the largest missile attack on Kyiv in weeks, exactly amid the visit of African leaders to our capital. Russian missiles are a message to Africa: Russia wants more war, not peace.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 16, 2023