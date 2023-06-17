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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Військовий кабінет з командувачами та $205 млн від США: 479-й день війни

Військовий кабінет з командувачами та $205 млн від США: 479-й день війни
17 Червня, 0:16

Резніков розповів, коли українські пілоти використовуватимуть F-16

Українські пілоти зможуть освоїти F-16 набагато швидше, ніж за стандартні 6 місяців.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Настоящему Времени.

– Всі публічно обговорюють, скільки часу потрібно українським пілотам, щоб освоїти F-16. Звучить уже всім відомий період: після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що до шести місяців буде достатньо, – каже він.

Крім того, міністр оборони зазначив, що чотири місяці на опанування західних винищувачів є досить реалістичним терміном.

– Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти, з їхнім бажанням і прагненням, напевно, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, вночі, в парі. Я думаю, за чотири місяці це реалістично. Я так вважаю, тому що ми вміємо дивувати. Ми насправді такі, ми вміємо вчитися, – додав він.

Резніков нагадав, що українські військові освоїли системи Цезар за три тижні, хоча стандарт мінімум три місяці:

Війна в Україні
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