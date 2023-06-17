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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зруйнована гребля та уламки станції: з’явилися свіжі супутникові фото Каховської ГЕС

Зруйнована гребля та уламки станції: з’явилися свіжі супутникові фото Каховської ГЕС
Фото: Факти ICTV

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies оприлюднила свіжі супутникові знімки Каховської гідроелектростанції (ГЕС), греблю якої підірвали російські окупаційні війська.

Фото отримали у своє розпорядження журналісти проєкту розслідувань Схеми.

Знімки датовані 16 червня 2023 року. На них можна детально побачити знищену греблю ГЕС та затоплені околиці. Видно, що будівля станції від влаштованого окупантами вибуху розламалася навпіл.

Каховська ГЕС

Фото: Maxar Technologies/Схеми

Каховська ГЕС

Фото: Maxar Technologies/Схеми

На одному зі знімків Maxar можна побачити річковий термінал компанії Нібулон у селищі Козацьке (Херсонська область), неподалік Каховської ГЕС.

Після теракту РФ на гідроелектростанції територія терміналу була затоплена. А на свіжому фото видно, що вода звідти вже відійшла.

Каховська ГЕС

Фото: Maxar Technologies/Схеми

Як поінформували в Херсонській обласній військовій адміністрації, рівень води після підриву ГЕС у регіоні продовжує знижуватися. На ранок 17 червня він становить 1,32 м.

Підтопленими залишаються 28 населених пунктів Херсонщини: 11 на правому березі Дніпра і 17 – на лівому.

Де це можливо, фахівці проводять відкачування води з будинків, господарських споруд та вулиць. Протягом минулої доби вони відкачали понад 22 тис. тонн води.

Як відомо, війська РФ підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Після цього теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.

На лівому березі окупанти не попередили людей про затоплення, не провели евакуацію та не дозволили міжнародним організаціям відкрити гуманітарні коридори для порятунку. Рашисти вилучили у місцевих мешканців всі плавзасоби, якими вони могли врятуватися.

Більш того, війська РФ обстрілювали човни з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині, внаслідок чого загинули мирні люди.

Згідно з перехопленням Служби безпеки України, до підриву Каховської ГЕС причетна диверсійна група РФ.

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Джерело: Схеми

Фото: Maxar Technologies/Схеми

Війна в Україні, Каховська ГЕС, супутник, фото, Херсонська область
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