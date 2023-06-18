Щоб підтримати контрнаступ. ЄС прискорить поставки зброї в Україну – єврокомісар

Європейський Союз прискорює постачання зброї в Україну, щоб підтримати контрнаступ Сил оборони проти військ РФ.

Про це заявив Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон в інтервʼю Le Parisien, повідомляє Reuters.

– Ми збираємося активізувати наші зусилля з доставки зброї та боєприпасів — це війна високої інтенсивності, у якій вони відіграють вирішальну роль, — сказав він, коментуючи обіцянку відправити Україні мільйон боєприпасів протягом наступних 12 місяців.

За словами Бретона, Європа готується до того, що “війна триватиме ще кілька місяців або навіть довше”.

Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у кулуарах зустрічі НАТО в Брюсселі заявив, що Німеччина оперативно надасть Україні ще 64 керовані ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Джерело : Reuters

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