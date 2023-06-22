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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ успішно створюють умови для майбутнього масштабного контрнаступу – ISW

українські військові війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські сили, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх масштабних контрнаступальних дій.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше Київ заявляв, що український контрнаступ являтиме собою серію поступових і послідовних наступальних дій. Також українське командування нещодавно заявило, що поточні операції не є основним напрямком контрнаступу.

Так, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що немає сенсу оцінювати успіх військових дій суто за кілометрами або кількістю звільнених населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський також зазначив, що війна – це не голлівудський фільм, який дасть негайні й відчутні результати.

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До того ж нинішні операції ЗСУ можуть мати на меті не лише повернення територій, а й намагання відвернути увагу ворога – розтягнути російські війська по усьому фронту і створити умови для майбутнього основного наступу.

В ISW наголошують, що втрати неминучі з обох боків, але Генштаб ЗСУ проводить настільки ретельне планування, щоб якомога більше знизити втрати своїх воїнів. Водночас для українських військ деградація російської живої сили є важливою метою.

Власник ПВК Вагнера Євген Пригожин занепокоєний тим, що російські війська зазнають значних втрат у живій силі й техніці, особливо на півдні України.

Аналітики наголошують, що успіх українських контрнаступів не слід оцінювати виключно за щоденними змінами в контролі над місцевістю, оскільки ЗСУ у ширшому розумінні зосереджені на поступовій деградації, виснаженні російських сил і засобів у межах підготовки до подальших наступальних дій.

Джерело: ISW
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ
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