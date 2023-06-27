Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС

Чоловіку, який жорстоко побив працівницю АЗС у Білій Церкві, оголосили про підозру.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

На опублікованому з камери спостереження відео видно, як зловмисник повалив жінку на підлогу, почав бити її руками та вдарив ногою в голову.

Правоохоронці Київщини затримали фігуранта та доправили його до управління поліції.

– Мені соромно, я нічого не пам’ятаю, пам’ятаю лише горілку, – сказав кривдник.

За хуліганство чоловіку загрожує до 5 років ув’язнення.

Фото: Андрій Нєбитов

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