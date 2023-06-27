Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС
Чоловіку, який жорстоко побив працівницю АЗС у Білій Церкві, оголосили про підозру.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.
На опублікованому з камери спостереження відео видно, як зловмисник повалив жінку на підлогу, почав бити її руками та вдарив ногою в голову.
Правоохоронці Київщини затримали фігуранта та доправили його до управління поліції.
– Мені соромно, я нічого не пам’ятаю, пам’ятаю лише горілку, – сказав кривдник.
За хуліганство чоловіку загрожує до 5 років ув’язнення.
Фото: Андрій Нєбитов
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