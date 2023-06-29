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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Сили оборони просунулися на Сході та на Півдні – Маляр

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Триває наступальна операція Сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Українські захисники мають успіхи.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

  • Південь

На напрямку Рівнопіль – Володине ЗСУ мають успіх, наразі закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад.

На Запорізькому та Мелітопольському напрямках українські військові продовжують знищувати окупантів. Водночас РФ підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону.

На Бердянському напрямку є просування 1300 м.

  • Схід

На Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу. Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат.

У напрямку Кліщіївки ЗСУ просунулись на 1200 м, у напрямку Курдюмівки – на 1500 м.

– Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах, – додала Маляр.

За її словами, загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма силами.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має все необхідне для успішного контрнаступу.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, Донецька область, Запорізька область, контрнаступ
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