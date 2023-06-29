Україна має все необхідне для досягнення успіху в контрнаступі – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має все необхідне для успішного контрнаступу проти російських військ.

Про це він повідомив в інтерв’ю MSNBC.

– По-перше, контрнаступ тільки починається, і ви чули, як український міністр оборони сказав, здається, вчора, що вони ще не задіяли основну частину своїх сил для цієї операції, – сказав держсек.

Він зазначив, що нелегко подолати оборону військ РФ, оскільки окупанти готували її місяцями.

– Тільки вчора ми анонсували додаткову допомогу Україні. У них є те, що їм потрібно для успіху, — додав Блінкен.

Дипломат також наголосив, що внутрішні розбіжності в РФ і відведення найманців ПВК Вагнер з фронту – все це створює додаткові чинники, які можуть сприяти Україні.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що головна подія контрнаступу ще попереду.

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