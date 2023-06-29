Україна має все необхідне для досягнення успіху в контрнаступі – Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має все необхідне для успішного контрнаступу проти російських військ.
Про це він повідомив в інтерв’ю MSNBC.
– По-перше, контрнаступ тільки починається, і ви чули, як український міністр оборони сказав, здається, вчора, що вони ще не задіяли основну частину своїх сил для цієї операції, – сказав держсек.
Він зазначив, що нелегко подолати оборону військ РФ, оскільки окупанти готували її місяцями.
– Тільки вчора ми анонсували додаткову допомогу Україні. У них є те, що їм потрібно для успіху, — додав Блінкен.
Дипломат також наголосив, що внутрішні розбіжності в РФ і відведення найманців ПВК Вагнер з фронту – все це створює додаткові чинники, які можуть сприяти Україні.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що головна подія контрнаступу ще попереду.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко