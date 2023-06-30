Залужний про ядерний шантаж РФ: Мене це абсолютно не зупиняє

Ядерні загрози з боку Росії та можлива підготовка теракту на Запорізькій АЕС анітрохи не зупинять роботу українських Сил оборони з деокупації країни.

Про це в інтерв’ю The Washington Post сказав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він заявив, що має багато побоювань у цій війні, та група Вагнера – один із них. Завдання командування – підготуватися до найгірших можливих сценаріїв, щоби мінімізувати можливі наслідки.

Один із найгірших сценаріїв – це загроза застосування Путіним ядерної зброї. Головне управління розвідки Міноборони України має інформацію про те, що росіяни готують терористичний акт із викидом радіації на окупованій Запорізькій атомній станції, найбільшій у Європі АЕС.

Залужний заявляє, що така ситуація зовсім не дає йому приводу відмовитися від спроби повернути Україні контроль над станцією.

– Мене це анітрохи не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Усі ці сигнали чомусь ідуть ззовні: Бійтеся ядерного удару. То що, ми маємо здатися? – сказав Залужний.

Раніше Факти ICTV розповідали, що робити у випадку підриву Росією Запорізької АЕС.

Джерело : The Washington Post

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