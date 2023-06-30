Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів
Ексклюзив
Я кричала: Будь ласка, лишися вдома! Історія жінки, що втратила чоловіка під час удару по ТЦ у Кременчуці
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Залужний про ядерний шантаж РФ: Мене це абсолютно не зупиняє

Залужний
Фото: УНІАН

Ядерні загрози з боку Росії та можлива підготовка теракту на Запорізькій АЕС анітрохи не зупинять роботу українських Сил оборони з деокупації країни.

Про це в інтерв’ю The Washington Post сказав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він заявив, що має багато побоювань у цій війні, та група Вагнера – один із них. Завдання командування – підготуватися до найгірших можливих сценаріїв, щоби мінімізувати можливі наслідки.

Один із найгірших сценаріїв – це загроза застосування Путіним ядерної зброї. Головне управління розвідки Міноборони України має інформацію про те, що росіяни готують терористичний акт із викидом радіації на окупованій Запорізькій атомній станції, найбільшій у Європі АЕС.

Читайте також
Окупанти поступово залишають територію ЗАЕС – ГУР
Залужний про ядерний шантаж РФ: Мене це абсолютно не зупиняє

Залужний заявляє, що така ситуація зовсім не дає йому приводу відмовитися від спроби повернути Україні контроль над станцією.

– Мене це анітрохи не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Усі ці сигнали чомусь ідуть ззовні: Бійтеся ядерного удару. То що, ми маємо здатися? – сказав Залужний.

Раніше Факти ICTV розповідали, що робити у випадку підриву Росією Запорізької АЕС.

Джерело: The Washington Post
Війна в Україні, Валерій Залужний, ЗАЕС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Чи націоналізує Кремль ПВК Вагнера: версія ISW
ПВК Вагнера - бунт в РФ
На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років
На Хортиці виявили унікальний човен
Хочуть приховати докази вбивства: окупанти досі не віддали тіла двох підлітків у Бердянську
Бердянськ під окупацією
Гарантії може дати тільки Бог: Буданов про повну деокупацію України у 2023 році
Кирило Буданов
Наступати без F-16 – це йти у бій із луками і стрілами: Залужний про потребу в артснарядах та літаках
Валерій Залужний
Відео
Подорожі
Водоспади, термальні джерела, зелені садиби – як і де відпочити на Закарпатті

Де відпочити на Закарпатті, що подивитися і яка вартість садиб – у матеріалі.

Світлана Ковбиця, Каріна Зуєва
Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки
PinchukArtCentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (30.06.2023)
Залужний про ядерний шантаж РФ: Мене це абсолютно не зупиняє
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (30.06.2023)
Залужний про ядерний шантаж РФ: Мене це абсолютно не зупиняє
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (30.06.2023)
Залужний про ядерний шантаж РФ: Мене це абсолютно не зупиняє
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь