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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Невдалий заколот терориста Пригожина показав слабкість і небезпеку Росії – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що невдалий заколот терориста Євгена Пригожина показав слабкість і небезпеку Росії.

Про це він написав у своєму блозі, зазначивши, що війна проти України послабила режим Путіна сильніше, ніж вважалось до того.

– Путін створив монстра, і тепер цей монстр його вкусив. Той факт, що фінансована державою група найманців відкрила вогонь по регулярній державній армії, ілюструє ступінь патології путінської Росії, — заявив Боррель.

Дипломат закликав уважніше стежити за подіями в Білорусі, куди мають перекинути бойовиків Пригожина. Водночас він наголошує, що Путін отримав удар по його авторитету, що матиме наслідки на майбутнє.

– Але тут з’являється ще один урок, винесений з російської агресивної війни, що триває: путінська Росія є найбільшою загрозою для європейської та глобальної безпеки, а її ядерний арсенал робить її не менш, а більш небезпечною для всього цивілізованого світу, — заявив Боррель.

Нагадаємо, ПВК Вагнера Євгенія Пригожина призупинила на місяць роботу регіональних центрів вербування найманців у Росії.

Пізніше командувач Сухопутних сил України, генерал Олександр Сирський заявив, що історія ПВК Вагнера завершена.

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ЄС, Жозеп Боррель, ПВК Вагнера, Російська агресія
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Тетяна Доцяк
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