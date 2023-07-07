РФ створила новий округ, щоб захистити свої маршрути на Півдні – розвідка Британії
ВМС Росії створили новий Азовський військово-морський округ задля підтримки матеріально-технічних та контрпартизанських завдань.
Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії.
У британському оборонному відомстві вважають, що в РФ вирішили таким чином “розвантажити” Чорноморський флот.
За таких умов, додають британські розвідники, ЧФ РФ зможе зосередитися на ударах на великі відстані та проєктуванні морської сили далі за кордон.
– Азовське море є життєво важливим морським простором для Росії, оскільки воно з’єднує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами, – наголошують у розвідці Міноборони Великої Британії.
А в контексті війни Азовське море є ще й альтернативним варіантом військових постачань за умови, якщо сухопутні маршрути Росії до Півдня України буде перервано.
Що відомо про новий Азовський військово-морський округ
Азовський військово-морський округ створено Військово-морськими силами Росії 1 липня.
Округ підпорядковується Чорноморському флоту РФ.
У командуванні округу перебуває вісім військових кораблів, зокрема три сучасних корвети класу Каракурт, що можуть запускати крилаті ракети SS-N-30A Калібр.
Штабом округу в РФ обрали поки що окупований Маріуполь.
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