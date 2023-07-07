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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ створила новий округ, щоб захистити свої маршрути на Півдні – розвідка Британії

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

ВМС Росії створили новий Азовський військово-морський округ задля підтримки матеріально-технічних та контрпартизанських завдань.

Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії.

У британському оборонному відомстві вважають, що в РФ вирішили таким чином “розвантажити” Чорноморський флот.

За таких умов, додають британські розвідники, ЧФ РФ зможе зосередитися на ударах на великі відстані та проєктуванні морської сили далі за кордон.

– Азовське море є життєво важливим морським простором для Росії, оскільки воно з’єднує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами, – наголошують у розвідці Міноборони Великої Британії.

А в контексті війни Азовське море є ще й альтернативним варіантом військових постачань за умови, якщо сухопутні маршрути Росії до Півдня України буде перервано.

Що відомо про новий Азовський військово-морський округ

Азовський військово-морський округ створено Військово-морськими силами Росії 1 липня.

Округ підпорядковується Чорноморському флоту РФ.

У командуванні округу перебуває вісім військових кораблів, зокрема три сучасних корвети класу Каракурт, що можуть запускати крилаті ракети SS-N-30A Калібр.

Штабом округу в РФ обрали поки що окупований Маріуполь.

Зауважимо, що російським загарбникам не дають спокою партизанські рухи на окупованих територіях.

Росіяни активно полюють на українських патріотів, звинувачуючи їх у регулярних вибухах на ТОТ.

Однією з найгучніших розправ останніх днів стало вбивство 16-річних патріотів Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Ministry of Defence
Азовське море, Велика Британія, Маріуполь, Морський флот, Розвідка, флот РФ, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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