Найстрашніше для українців – це перемога Росії. В Пентагоні прокоментували надання касетних снарядів

Заступник міністра оборони США Колін Кол заявив, що Білий дім дуже хвилюватиме безпека мирного населення при використанні військовими касетних снарядів. Проте найстрашніше для людей України – це перемога Росії у війні. Тому важливо, щоб цього не сталось.

Про це пише журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

Так, США передадуть Україні касетні боєприпаси, але це не буде на постійній основі. ЗСУ їх отримуватимуть допоки США та союзники не наростять виробництво 155-мм снарядів, які ми так потребуємо.

Іншими словами, касетні снаряди допоможуть ЗСУ уникнути прогалин впродовж контрнаступу.

США передають Україні снаряди з дуже низьким коефіцієнтом нерозриву – менш як 2,35%. У російських касетних снарядах цей коефіцієнт дуже високий – 30-40%. Тому американські снаряди становитимуть меншу загрозу для цивільних.

Про точну кількість касетних боєприпасів, які передадуть Україні, в Пентагоні не кажуть, щоб не розкривати усіх карт. Однак Колін Кол говорить, що це тисяч снарядів.

В Пентагоні наголошують, що Росія нерозбірливо використовує касетні снаряди проти цивільного населення України. А ЗСУ будуть їх використовувати проти російських загарбників та для звільнення власних територій.

Крім того, Україна дала письмові гарантії, що: не буде використовувати ці снаряди в густонаселених районах; вестиме звітність, де саме ці снаряди застосували, щоб у майбутньому спростити розмінування територій і знешкодити нерозірвані боєприпаси.

Щодо безпечності для мирного населення використання таких снарядів заступник міністра оборони США Колін Кол відповів:

– Мене, як і будь-кого, хвилює гуманітарна складова. Але найстрашніше для людей України – це перемога Росії у війні. Тому важливо, щоб цього не сталось.

Варто зауважити, що протягом контрнаступальних дій розхід артилерійських снарядів колосально високий.

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