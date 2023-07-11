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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На Одещині два дрони влучили в адмінбудівлю припортового об’єкта, сталося займання – ОВА

На Одещині два дрони влучили в адмінбудівлю припортового об’єкта, сталося займання – ОВА
Фото: Getty Images

Вночі з акваторії Чорного моря РФ спрямувала кілька хвиль ударних безпілотників типу Shahed-136 на південь України. Два влучили в адмінбудівлю припортового об’єкта на Одещині.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначено, що Сили ППО не дали реалізувати ворожий план атаки зернового термінала одного з портів Одещини.

– 22 дрони знищено силами ППО півдня, два влучили в адмінбудівлю припортового об’єкту. Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, зокрема зернового, – йдеться у повідомленні.

Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Уночі 11 липня Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони знищили 26 із 28 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131.

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