За 5 тижнів ЗСУ звільнили майже стільки території, скільки РФ захопила за пів року – ISW

За п’ять тижнів контрнаступу українські захисники звільнили майже стільки ж території, скільки війська РФ захопили за шість місяців.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

10 липня Сили оборони України вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулий тиждень на бахмутському напрямку звільнили 4 квадратних кілометри території, а з початку контрнаступальних дій на бахмутському напрямку – загалом 24 квадратних кілометри.

На бердянському та мелітопольському напрямках українські війська просунулися до одного кілометра, а загалом з моменту початку контрнаступальних дій українських військ на цих напрямках – на 8,6 кілометра.

Від початку українського контрнаступу 4 червня, за підрахунками ISW, які базуються на даних власного контролю над місцевістю, українські сили відбили приблизно 253 квадратних кілометри території.

Зазначено, що українські дані відрізняються від даних Інституту через різні підходи до підрахунків.

Аналітики вказують, що з 1 січня російські війська захопили загалом 282 квадратних кілометри на всій території бойових дій.

– За 5 тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили за 6 місяців, – підсумовують в ISW.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на трьох напрямках вдалося звільнити 193 кв. км українських територій.

Джерело : ISW

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