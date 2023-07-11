Чому запит України про членство в НАТО є дилемою для Заходу – думки експертів

Президент США Джо Байден перед важливою поїздкою до Європи заявив, що Україна ще не готова до вступу в НАТО. Західні експерти вважають, що навіть у НАТО ще не готові до того, щоб Україна зробила цей історичний крок, який міг би стримати Москву. Це також могло б підвищити ризик американсько-російської війни.

Видання CNN пише, що Байден зробив ставку на зовнішньополітичну спадщину щодо озброєння України для відбиття російського вторгнення, зокрема, через рішення відправити касетні бомби ЗСУ.

Згодом він дав Києву рішучий сигнал про те, що це навряд чи сприятиме визначенню конкретної дати вступу України до НАТО на саміті в Литві 11-12 липня.

Деякі країни вже готові вітати Україну серед членів Організації Північноатлантичного договору, проте у США побоюються, що це може спровокувати прямий конфлікт із Росією, якого Байден відчайдушно намагається уникнути.

Байден сказав, що він довго обговорював питання з президентом Володимиром Зеленським і відмовився перед початком повномасштабного вторгнення накласти вето на можливе членство України в НАТО, до якого закликав російський диктатор Володимир Путін. Але навіть Зеленський визнає, що Україна не може вступити до НАТО, доки триває війна.

Однак президент України натякнув, що не буде гостем на саміті НАТО “заради розваги” і може навіть туди не поїхати, якщо не буде більшої ясності членства та гарантій безпеки. На його думку, було б важливо сказати, що НАТО не боїться Росії.

Річ у тім, що напад на одного члена НАТО є нападом на всіх. Рішення прийняти Україну змусило б майбутніх західних лідерів вступити у війну з ядерною Росією та потенційно піти на ризик Третьої світової війни, якщо Кремль знову атакує Україну.

Проте прихильники членства України в НАТО стверджують, що десятиліття безпеки та територіальної цілісності, надані колишнім державам Варшавського договору, таким як Польща, Угорщина та Румунія, самі по собі є доказом того, що, опинившись під “парасолькою” взаємної оборони НАТО, Україна нарешті буде убезпечена від вторгнення Москви.

Існують короткострокові та довгострокові аргументи проти членства України в НАТО. Байден попередив, що якщо зробити це під час війни, НАТО буде негайно змушене захищати нового партнера, щоб довести, що колективна оборона групи має сенс.

Пропонувати Україні конкретну дату приєднання після закінчення війни може бути контрпродуктивним, оскільки це дасть Кремлю обґрунтування для того, щоб ніколи не припиняти конфлікт, вважають експерти.

Однією з можливих причин не пропонувати Україні остаточні гарантії безпеки через НАТО чи інший механізм може бути відсутність політичної волі для їхнього виконання в майбутньому. Неспроможність захистити такі гарантії викликала б серйозні сумніви щодо духу взаємної оборони та могла б призвести до катастрофічного ослаблення цілісності НАТО.

Навіть якби Байден змінив свою позицію щодо прискорення членства України в НАТО, він не може гарантувати, що його наступник дотримуватиметься договірних зобов’язань.

Справді, колишній президент США Дональд Трамп попереджав, що Байден втягує Сполучені Штати Америки в потенційну Третю світову війну проти Росії. Він стверджує, що припинить війну в Україні протягом 24 годин, якщо його оберуть на новий термін. Подібні коментарі свідчать про більшу симпатію до цілей Путіна, вважають аналітики.

Невизначена політична ситуація в США може бути однією з причин того, що Зеленський так відчайдушно прагне переконатися, що нагальні прагнення України до вступу в НАТО будуть озвучені на саміті НАТО у Вільнюсі.

Водночас політолог Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV розповів, що програма мінімум для України на саміті НАТО у Вільнюсі складатиметься з трьох частин. Докладніше про очікування від саміту читайте в матеріалі.

Джерело : CNN

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