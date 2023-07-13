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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україні більше потрібні артилерійські снаряди, а не ракети ATACMS – Байден

Джо Байден
Фото: Getty Images

Україні більше потрібні артилерійські снаряди, а не далекобійні ракети ATACMS.

Про це заявив президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістки, чи він розглядає питання передання Україні балістичних ракет класу “земля-земля”.

– Так, але вони вже мають еквівалент ATACMS, і найбільше їм потрібні артилерійські снаряди. Ми над цим працюємо, – відповів Байден.

Раніше на пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що обговорення та дискусії щодо можливого передання Україні ракет ATACMS наразі ще тривають.

Остаточне рішення ще не було ухвалено.

Тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу “земля-земля” з дальністю близько 300 км, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS.

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Війна в Україні, Джо Байден, Російська агресія, Саміт НАТО, США
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