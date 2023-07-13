Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Кулеба відповів на заяви Лаврова про те, що F-16 Україні – це “ядерна загроза” для РФ

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

У відповідь на погрози РФ щодо надання Україні F-16 міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив упевненість, що наша країна таки отримає винищувачі.

Про це він написав, коментуючи заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Росія розглядатиме надання Україні західних літаків як “ядерну загрозу”.

– Єдина загроза для Росії – це український солдат. Це той, кого Путін і Ко повинні боятися найбільше. Україна отримає F-16 за графіком. Росія проковтне це, незважаючи на балаканину Лаврова, – йдеться у повідомленні.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що F-16 з’являться в небі України у першому кварталі 2024 року.

Читайте також
Народ України неймовірно вдячний: Ріші Сунак виправдався за слова Воллеса до Зеленського
Зеленський Сунак

Війна в Україні, Винищувач F-16, Дмитро Кулеба, Росія, Сергій Лавров
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Сумщині добровольці знищили ворожий Shahed зі стрілецької зброї – ОВА
Кулеба відповів на заяви Лаврова про те, що F-16 Україні – це “ядерна загроза” для РФ
Українців попереджають про дронові атаки на тлі нових поставок зброї з Ірану
БПЛА Shahed
Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України – глава МЗС
Кулеба відповів на заяви Лаврова про те, що F-16 Україні – це “ядерна загроза” для РФ
Вгатили по селу з артилерії: окупанти вбили пенсіонерку на Херсонщині
Швидка допомога
ЄС може відправити до України військових інструкторів, коли дозволять обставини – ЗМІ
Кулеба відповів на заяви Лаврова про те, що F-16 Україні – це “ядерна загроза” для РФ
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (12.07.2023)
Кулеба відповів на заяви Лаврова про те, що F-16 Україні – це “ядерна загроза” для РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (12.07.2023)
Кулеба відповів на заяви Лаврова про те, що F-16 Україні – це “ядерна загроза” для РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (12.07.2023)
Кулеба відповів на заяви Лаврова про те, що F-16 Україні – це “ядерна загроза” для РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (12.07.2023)
Кулеба відповів на заяви Лаврова про те, що F-16 Україні – це “ядерна загроза” для РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь