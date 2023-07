Кулеба відповів на заяви Лаврова про те, що F-16 Україні – це “ядерна загроза” для РФ

У відповідь на погрози РФ щодо надання Україні F-16 міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив упевненість, що наша країна таки отримає винищувачі.

Про це він написав, коментуючи заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Росія розглядатиме надання Україні західних літаків як “ядерну загрозу”.

Russia’s only threat is a Ukrainian soldier. This is whom Putin & co should be most afraid of. Ukraine will receive F-16s on schedule. Russia will swallow it despite Lavrov’s tongue-rattling. https://t.co/RJQWeWdpy2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 13, 2023