Надмірно радіти не варто! Основу Кримського мосту, залізницю, пошкоджено не було – експерт

Військовий експерт Петро Черник вважає, що Крим зараз, “мабуть, наймогутніший воєнний плацдарм, який існує у світі”. Він зазначив, що прикриття Криму потужніше, аніж прикриття Москви.

Про це Черник сказав в ефірі телемарафону Єдині новини.

Жартуючи він сказав, що організатори цієї операції – дуже світлі “іншопланетні сили”, які вирішили повоювати на боці України.

— Те, що якісь загадкові апарати досягнули мети і таке завдали ушкодження мосту, це дуже хороший крок вперед., – сказав він.

За його словами, надмірно радіти черговому влучанню по незаконно зведеному Росією мосту не варто, адже основне на цьому мосту – залізничний міст – не було пошкоджено.

— Насправді, найсерйозніша артерія – це все ж таки залізничний міст, бо через нього йдуть важкі ешелони, які довозять боєприпаси та все решта. А влучити у такий міст – однаково, що влучити у нитку. Це доволі складне завдання, але кроки в цьому напрямку будуть зроблені. Поділяю точку зору очільника ГУР, що він (Кримський міст, – Ред.) там зайвий, – сказав Черник.

Відповідаючи на запитання, якою зброєю могли уразити міст 17 липня, він сказав, що найімовірніше, були застосовані судна морського класу, які можуть мати на борту до 200 кг вибухівки, хоча і крилаті ракети також надаються до завдання таких ударів.

Він додав, що важливо, щоб частота “упідводнення” цього мосту зростала, адже він доволі довгий – у межах 18 км.

За його словами, поки що цей удар не матиме суттєво впливу на фронт, бо для цього треба, щоб міст через Керченську протоку повністю пішов під воду. А ворог не міг його налагодити кілька місяців.

Вночі 17 липня на Кримському мосту впали щонайменше два прольоти. Це призвело до величезних заторів та призупинення залізничного руху.

У мережі вже з’явилося відео, ймовірно вибуху на Кримському мосту цієї ночі. Крім того, опубліковані перші фото пошкоджень.

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