США виділили $250 млн на підтримку сільського господарства в Україні

Сполучені Штати Америки виділили додаткові $250 млн на підтримку сільськогосподарського сектору України.

Про це під час візиту до Одеського порту оголосила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

Таким чином загальний обсяг інвестицій уряду США в Ініціативу стійкості сільського господарства (AGRI-Ukraine) сягнув $350 млн.

– USAID продовжить розширювати критично важливу сільськогосподарську інфраструктуру, як-от іригація, елеватори, перевалочні потужності, портову та прикордонну інфраструктуру. USAID також розширить підтримку малих та середніх сільськогосподарських підприємств, щоб надати їм доступ до фінансування та ресурсів, необхідних для виконання планів посівної та збору врожаю у 2023 році, – йдеться у повідомленні USAID.

Вчора Саманта Пауер оголосила про виділення понад $500 млн на гуманітарну допомогу Україні. Кошти будуть спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб та всіх, хто постраждав від війни.

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