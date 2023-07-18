Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Грошова допомога від ADRA Ukraine: як українцям отримати 6 660 грн
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

США виділили $250 млн на підтримку сільського господарства в Україні

зерно
Фото: Pixabay

Сполучені Штати Америки виділили додаткові $250 млн на підтримку сільськогосподарського сектору України.

Про це під час візиту до Одеського порту оголосила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

Таким чином загальний обсяг інвестицій уряду США в Ініціативу стійкості сільського господарства (AGRI-Ukraine) сягнув $350 млн.

– USAID продовжить розширювати критично важливу сільськогосподарську інфраструктуру, як-от іригація, елеватори, перевалочні потужності, портову та прикордонну інфраструктуру. USAID також розширить підтримку малих та середніх сільськогосподарських підприємств, щоб надати їм доступ до фінансування та ресурсів, необхідних для виконання планів посівної та збору врожаю у 2023 році, – йдеться у повідомленні USAID.

Вчора Саманта Пауер оголосила про виділення понад $500 млн на гуманітарну допомогу Україні. Кошти будуть спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб та всіх, хто постраждав від війни.

Читайте також
США зроблять все, аби Україна отримала необхідне озброєння: Остін відкрив Рамштайн-14
Ллойд Остін

USAID, Війна в Україні, Сільське господарство, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ не дали відновити позиції ворогу на Шахтарському напрямку – Генштаб
ЗСУ на фронті
Через систему ППО Росії: у США вважають, що зараз літаки не принесуть Україні користі
F-16
Виплати на проживання для ВПО продовжили ще на шість місяців: що змінилося
Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня
США невдовзі виділять Україні новий пакет допомоги на $1,3 млрд: що до нього може увійти
Пентагон
США та Європа намагаються наростити виробництво боєприпасів для України – CNN
Снаряди, боєприпаси
Відео
Зростання цін, засудження світу та збитки фермерів: чим загрожує призупинення зернової угоди з боку РФ

Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

Оксана Лотоцька
Поставки зброї, шлях до НАТО та відбудова України: наглядова рада YES в Україні
США виділили $250 млн на підтримку сільського господарства в Україні
Не бурили стільки навіть до війни! Укргазвидобування встановлює рекорди
США виділили $250 млн на підтримку сільського господарства в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (18.07.2023)
США виділили $250 млн на підтримку сільського господарства в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (17.07.2023)
США виділили $250 млн на підтримку сільського господарства в Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь