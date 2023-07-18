Перетворилося на пустку: з’явилися нові знімки Каховського водосховища

Каховське водосховище катастрофічно обміліло після підриву гідроелектростанції (ГЕС), який здійснили окупаційні війська РФ.

Серію знімків, зроблених із висоти пташиного польоту, оприлюднив фонд Повернись живим.

Українські військові зробили фото за допомогою безпілотного літального апарата Лелека-100. На знімках можна побачити, який зараз вигляд має водосховище в районі Василівки (Запорізька область).

Через теракт, який окупанти здійснили на Каховській ГЕС 6 червня, місцевість змінилася практично до невпізнання і перетворилася на пустку.

На моторошних кадрах можна помітити, що там, де колись було водосховище, залишилися окремі “калюжі” на дні.

У фонді нагадали, що підрив ГЕС завдав Україні понад $2 млрд прямих збитків і щонайменше $1,5 млрд втрат для екології.

– А найжахливіше – десятки тисяч зруйнованих доль, біль і страждання для українців і українок. Окупанти мусять відповісти за це, за кожен свій злочин! – зазначили у фонді.

Як відомо, після підриву військами РФ греблі Каховської ГЕС у ніч на 6 червня вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.

За даними Служби безпеки України, до підриву причетна диверсійна група РФ. Уже вдалося ідентифікувати окупантів, які на той момент перебували на ГЕС.

На лівому березі Дніпра окупанти не попередили місцевих жителів про затоплення і не провели евакуацію. Понад те, війська РФ відкривали вогонь по човнах із цивільними, які намагалися евакуюватися, внаслідок чого загинули мирні люди.

Російські окупанти намагалися приховати реальну кількість жертв повені після підриву ГЕС. Вони ховали загиблих у братських могилах.

Джерело: Фонд Повернись живим

Фото: Фонд Повернись живим

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