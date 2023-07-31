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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Україна отримала $1,25 млрд грантових коштів від США: на що їх витратять

США Україна
Фото: Getty Images

До державного бюджету України через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку надійшов грант у розмірі $1,25 млрд від США.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Зазначено, що грант наданий як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні, метою якого є часткова компенсація видатків держбюджету, зокрема соціальних та гуманітарних.

Грантове фінансування буде спрямовано, зокрема, на оплату праці працівників державних органів та виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій) та інших соціальних виплат.

– Безповоротна фінансова допомога від США є надзвичайно важливим елементом у підтримці держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ, — заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, подякувавши сюзникам за підтримку.

У Мінфіні додали, що в 2023 році Україна вже отримала $8,45 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США.

Окрім того, від початку повномасштабного вторгнення РФ до держбюджету України надійшло $20,4 млрд грантових коштів від Сполучених Штатів.

Раніше у ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден до кінця літа надішле Сенату запит про виділення додаткової допомоги Україні.

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Джерело: Мінфін
Гроші, Мінфін, США, Україна
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