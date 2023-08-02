Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Буде важка боротьба – Пентагон про контрнаступ України

Генерал Патрік Райдер
Фото: Getty Images

У Пентагоні вважають, що контрнаступ України буде важким та тривалим.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

– Ми продовжуємо бачити їхній (українців, – Ред.) контрнаступ уперед. Для них це була і буде важка боротьба, – сказав він.

Райдер також наголосив на словах глави Міноборони США Ллойда Остіна, що “це буде марафон, а не спринт”.

Водночас генерал запевнив, що Сполучені Штати “продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.

– І тому ми знову зосередимо увагу на спілкуванні з ними, нашими союзниками і партнерами, щоб гарантувати, що коли у них (Сил оборони України, – Ред.) виникнуть потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати, – додав він.

Раніше командувач Національної гвардії України Олександр Півненко висловив впевненість, що під час контрнаступу українські військові знайдуть слабке місце російських військ і здійснять прорив “на якомусь напрямку”.

Джерело: Міноборони США

Війна в Україні, контрнаступ, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій: скільки Калібрів напоготові
кораблі РФ
РФ навряд чи зможе підсилити свої війська без мобілізації – розвідка Британії
Буде важка боротьба – Пентагон про контрнаступ України
США можуть профінансувати озброєння для Тайваню з грошей, виділених на підтримку України – FT
Білий дім США
Третина американців підтримують відправлення військ США в Україну – опитування
армия США
Таких дронів немає на озброєнні ВМС України – речник про атаку на кораблі РФ
Чорноморський флот росії
Відео
Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.

Софія Богуцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (02.08.2023)
Буде важка боротьба – Пентагон про контрнаступ України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (02.08.2023)
Буде важка боротьба – Пентагон про контрнаступ України
Зерно, війна та ПВК Вагнера: як Путін хоче повернути вплив РФ через підкуп Африки
Буде важка боротьба – Пентагон про контрнаступ України
Добре, що залишились фото з татом: історія родини загиблого захисника
Буде важка боротьба – Пентагон про контрнаступ України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь