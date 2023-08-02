Буде важка боротьба – Пентагон про контрнаступ України

У Пентагоні вважають, що контрнаступ України буде важким та тривалим.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

– Ми продовжуємо бачити їхній (українців, – Ред.) контрнаступ уперед. Для них це була і буде важка боротьба, – сказав він.

Райдер також наголосив на словах глави Міноборони США Ллойда Остіна, що “це буде марафон, а не спринт”.

Водночас генерал запевнив, що Сполучені Штати “продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.

– І тому ми знову зосередимо увагу на спілкуванні з ними, нашими союзниками і партнерами, щоб гарантувати, що коли у них (Сил оборони України, – Ред.) виникнуть потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати, – додав він.

Раніше командувач Національної гвардії України Олександр Півненко висловив впевненість, що під час контрнаступу українські військові знайдуть слабке місце російських військ і здійснять прорив “на якомусь напрямку”.

Джерело: Міноборони США

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