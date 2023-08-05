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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вісім українських пілотів готові розпочати навчання на F-16 – Politico

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Вісім українських пілотів, які вільно володіють англійською мовою, готові до навчань на американських винищувачах F-16.

Про це повідомляє видання Politico.

Навчання стартує, щойно кілька європейських союзників розроблять офіційний план навчання і затвердять його у США. Точні терміни цього інструктажу залишаються незрозумілими.

За словами одного американського чиновника, ще 20 пілотів, які трохи розмовляють англійською, вже цього місяця можуть почати проходити мовні курси у Великій Британії.

Загалом відібрано 32 українських пілоти – достатньо для двох ескадрилій, які можуть взяти участь у програмі підготовки на F-16. Але питання володіння англійською мовою залишається невирішеним.

Адміністрація Байдена очікує офіційної відповіді від європейських союзників щодо навчання українців, проте американський посадовець сказав – Вашингтон сподівається, що запит надійде упродовж кількох тижнів.

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Джерело: Politico
Військові навчання, Винищувач F-16, Літаки
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