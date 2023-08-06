Заборона виїзду чоловікам за кордон після війни: позиція МВС та реакція мережі

Керівник Інституту майбутнього та екс-радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко запропонував заборонити чоловікам виїздити з України принаймні на три роки після завершення війни, аби поліпшити демографічну ситуацію. Що про це кажуть у МВС та самі українці – читайте у матеріалі.

Ініціатива Денисенка щодо заборони виїзду чоловікам за межі України після скасування воєнного стану не є позицією Міністерства внутрішніх справ України, а сам Денисенко не є радником очільника відомства.

– Щодо висловлювання пана Денисенка про заборону виїзду чоловікам за кордон – особиста думка. Прохання не вважати це позицією МВС України, – повідомляють у Telegram-каналі відомства.

У свою чергу речниця МВС України Мар’яна Рева зазначила, що “Вадим Денисенко не є радником міністра внутрішніх справ”.

Зі свого боку Денисенко пояснив, що він мав на увазі саме обмеження, а не на повну заборону на виїзд чоловіків за кордон.

– Помилка попереднього посту в одному слові: я мав написати обмеження, а не заборона. Зрештою, я і мав на увазі саме обмеження, – сказав він.

Він наголосив, “якщо не буде таких обмежень, у кращому випадку, протягом наступного десятиліття в Україну буде завезено 2-3 млн жителів Азії.

– Тобто, мінімум, 7-8% населення України будуть вихідцями з тих широт, а за 20 років – всі 15-17%, – сказав він.

У соцмережах же на таку пропозицію Денисенка відреагували вкрай негативно. Люди пишуть, що це повернення до рабства. Українці вважають, що замість запровадження незрозумілих заборон необхідно подумати, як мотивувати людей залишитися в країні.

І ось, що пишуть користувачі:

– Ваш пост про націю кріпаків, чи вільних людей? – Після таких ваших дописів виїдуть і ті хто не збирався виїжджати. – Я за права людини. Я не хочу в совок.

Проте деякі українці підтримують таку ідею:

– Вадим все правильно написав. Мені персонально не подобаються такі обмеження, але є розуміння, що доведеться йти на такі болісні рішення для виживання держави.

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