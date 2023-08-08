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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Постійно нарощуємо обсяги та прибираємо бюрократію: Зеленський про виробництво зброї

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна постійно нарощує обсяги виробництва зброї. Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що сьогоднішній день почав із селекторної наради. Військові доповіли главі держави щодо ситуації на фронті.

Посадовці Міноборони та Мінстратегпрома прозвітували щодо постачання снарядів, техніки та виробництва зброї.

– Постійно нарощуємо обсяги! І в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. І я дякую за цю силу всім, хто працює зараз саме над українським виробництвом! – сказав Зеленський.

За словами президента, сьогодні є важливі успіхи у знищенні окупантів на Бахмутському напрямку.

Зеленський відзначив 3-тю і 5-ту окремі штурмові бригади, штурмову бригаду Національної поліції Лють та 92-гу окрему механізовану бригаду.

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Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, Російська агресія
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