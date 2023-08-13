”Зорепад Персеїди”: в поки що окупованих Олешках за ніч знищено два склади з БК
Уночі 13 серпня в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області знищено два склади з боєкомплектом.
Також, зауважує речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров, зафіксовано влучання в скупчення окупантів.
Склади з БК, додає речник ОК Південь, було ліквідовано за пів ночі.
– У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області сьогодні свій “зорепад Персеїди”, – іронічно відреагував на “бавовну” на поки що окупованій Херсонщині речник Української добровольчої армії Південь, голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.
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Джерело: Владислав Назаров
Фото: Сергій Братчук
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