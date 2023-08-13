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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

”Зорепад Персеїди”: в поки що окупованих Олешках за ніч знищено два склади з БК

Ліквідація складу з БК в Олешках Херсонській області 13 серпня 2023

Уночі 13 серпня в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області знищено два склади з боєкомплектом.

Також, зауважує речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров, зафіксовано влучання в скупчення окупантів.

Склади з БК, додає речник ОК Південь, було ліквідовано за пів ночі.

– У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області сьогодні свій “зорепад Персеїди”, – іронічно відреагував на “бавовну” на поки що окупованій Херсонщині речник Української добровольчої армії Південь, голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Владислав Назаров

Фото: Сергій Братчук

Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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