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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

”Оренда” Криму неможлива, адже Росія швидко зажадає стати власником – Данілов

Крим, Гніздо ластівки замок
Фото: Depositphotos

Так звана “оренда” українського Криму неможлива, адже дуже скоро Росія захоче стати власником півострова.

Про це в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Вони вже були нашими орендарями: дуже скоро вони зажадають стати власниками того, що вони орендують, – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи можлива автономія демілітаризованого Донбасу з гарантіями ООН та українським суверенітетом, Данілов сказав, що Україні було достатньо автономії Криму.

Пам’ятаєте, що було в Будапештському меморандумі? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій включно з Донецьком і Луганськом, – наголосив секретар РНБО.

Він висловив упевненість у тому, що Україна зможе перемогти у війні і Росія зазнає поразки на нашій землі.

Також Данілов заявив, що міжнародні партнери не тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із РФ.

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Війна в Україні, Крим, Олексій Данілов, Російська агресія
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