”Оренда” Криму неможлива, адже Росія швидко зажадає стати власником – Данілов
Так звана “оренда” українського Криму неможлива, адже дуже скоро Росія захоче стати власником півострова.
Про це в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
– Вони вже були нашими орендарями: дуже скоро вони зажадають стати власниками того, що вони орендують, – сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи можлива автономія демілітаризованого Донбасу з гарантіями ООН та українським суверенітетом, Данілов сказав, що Україні було достатньо автономії Криму.
– Пам’ятаєте, що було в Будапештському меморандумі? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій включно з Донецьком і Луганськом, – наголосив секретар РНБО.
Він висловив упевненість у тому, що Україна зможе перемогти у війні і Росія зазнає поразки на нашій землі.
Також Данілов заявив, що міжнародні партнери не тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із РФ.
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