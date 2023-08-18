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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Плануємо Форум оборонних індустрій як першу фіксацію досягнень нашого ОПК – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Восени в Україні вперше відбудеться Форум оборонних індустрій. Це масштабна подія, яка об’єднає українських та іноземних виробників зброї.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що світ може бути об’єднаний ще й таким форматом співпраці – для того, щоб мати відповідний арсенал захисту від будь-якого терору.

– Форум плануємо як першу фіксацію досягнень нашого оборонно-промислового комплексу. Продемонструвати те, що ми вже вміємо. Розглянути те, що можемо додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами. А ще, звісно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само, як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом, – сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що сьогодні підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави.

– Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз, – сказав президент.

Також Зеленський подякував усім, хто б’ється заради України та працює заради оборони.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія
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