Плануємо Форум оборонних індустрій як першу фіксацію досягнень нашого ОПК – Зеленський
Восени в Україні вперше відбудеться Форум оборонних індустрій. Це масштабна подія, яка об’єднає українських та іноземних виробників зброї.
Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.
Він наголосив, що світ може бути об’єднаний ще й таким форматом співпраці – для того, щоб мати відповідний арсенал захисту від будь-якого терору.
– Форум плануємо як першу фіксацію досягнень нашого оборонно-промислового комплексу. Продемонструвати те, що ми вже вміємо. Розглянути те, що можемо додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами. А ще, звісно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само, як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом, – сказав глава держави.
Зеленський повідомив, що сьогодні підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави.
– Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз, – сказав президент.
Також Зеленський подякував усім, хто б’ється заради України та працює заради оборони.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко