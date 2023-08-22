На Генасамблеї ООН восени може відбутися зустріч щодо миру в Україні – Боррель
У понеділок, 21 серпня Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Боррель заявив, що “ведеться робота” над зустріччю “високого рівня” щодо питання миру в Україні.
Про це повідомляє Europa Press.
Як пише видання, цитуючи слова глави Борреля – зустріч “високого рівня” з питання миру в Україні, “можливо”, відбудеться під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня.
Зазначається, що це засідання “стане продовженням зустрічі в місті Джидда в Саудівській Аравії на початку серпня за участю понад 40 країн, яка, за словами Борреля, стала “ще одним кроком України, щоб змусити міжнародну спільноту чинити тиск на Росію з метою припинення війни”.
– Тільки Росія може її зупинити, Росія її почала і Росія повинна її закінчити, – заявив Боррель на пресконференції в іспанському місті Сантандер.
Глава дипломатії запевнив, що Євросоюз “буде й надалі підтримувати Україну”.
Нагадємо, Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз пропонує створити “ окрему секцію” в рамках Європейського фонду миру, щоб забезпечити потреби українських військ в обороні. Мова йде про виділення €5 млрд на рік на оборону України.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов