На Генасамблеї ООН восени може відбутися зустріч щодо миру в Україні – Боррель

У понеділок, 21 серпня Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Боррель заявив, що “ведеться робота” над зустріччю “високого рівня” щодо питання миру в Україні.

Про це повідомляє Europa Press.

Як пише видання, цитуючи слова глави Борреля – зустріч “високого рівня” з питання миру в Україні, “можливо”, відбудеться під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня.

Зазначається, що це засідання “стане продовженням зустрічі в місті Джидда в Саудівській Аравії на початку серпня за участю понад 40 країн, яка, за словами Борреля, стала “ще одним кроком України, щоб змусити міжнародну спільноту чинити тиск на Росію з метою припинення війни”.

– Тільки Росія може її зупинити, Росія її почала і Росія повинна її закінчити, – заявив Боррель на пресконференції в іспанському місті Сантандер.

Глава дипломатії запевнив, що Євросоюз “буде й надалі підтримувати Україну”.

Нагадємо, Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз пропонує створити “ окрему секцію” в рамках Європейського фонду миру, щоб забезпечити потреби українських військ в обороні. Мова йде про виділення €5 млрд на рік на оборону України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.