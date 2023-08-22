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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Війна в Україні не в глухому куті, поле бою дуже динамічне – Салліван

Джейк Салліван
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки не вважають, що повномасштабна війна в Україні зайшла в глухий кут. Адже українські військові просуваються, зокрема на південному фронті.

Про це заявив сьогодні на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він звернув увагу, що українська армія досягає успіхів на Півдні, попри постійні атаки РФ.

– Ми від початку чітко розуміли, що це поле бою дуже динамічне. З обох боків відбуваються атаки та оборона в різних точках вздовж дуже протяжної лінії фронту, – зазначив Салліван.

За його словами, в США бачать, що Сили оборони України продовжують “методично і систематично відвойовувати території”.

Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі висловив думку, що український контрнаступ буде довгим і повільним. Проте армія РФ вже зазнала величезних втрат.

Тим часом у Міноборони України сьогодні повідомили, що воїни ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області. Вони евакуювали звідти мирних жителів на БМП Bradley.

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Війна в Україні не в глухому куті, поле бою дуже динамічне – Салліван

Джерело: The Guardian, Sky News
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія, США
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