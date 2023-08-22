Війна в Україні не в глухому куті, поле бою дуже динамічне – Салліван
Сполучені Штати Америки не вважають, що повномасштабна війна в Україні зайшла в глухий кут. Адже українські військові просуваються, зокрема на південному фронті.
Про це заявив сьогодні на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Він звернув увагу, що українська армія досягає успіхів на Півдні, попри постійні атаки РФ.
– Ми від початку чітко розуміли, що це поле бою дуже динамічне. З обох боків відбуваються атаки та оборона в різних точках вздовж дуже протяжної лінії фронту, – зазначив Салліван.
За його словами, в США бачать, що Сили оборони України продовжують “методично і систематично відвойовувати території”.
Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі висловив думку, що український контрнаступ буде довгим і повільним. Проте армія РФ вже зазнала величезних втрат.
Тим часом у Міноборони України сьогодні повідомили, що воїни ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області. Вони евакуювали звідти мирних жителів на БМП Bradley.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш