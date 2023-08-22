Високоточна та руйнівна: що відомо про далекобійну ракету JASSM для F-16

Нідерланди та Данія підтвердили, що передають Україні винищувачі F-16. Низка аналітиків вважають, що ці літаки допоможуть ЗСУ в довгостроковій боротьбі з Росією.

Проте не менш важливим залишається питання озброєння, яке західні партнери передадуть українським захисникам разом з F-16.

Як пише видання Forbes, озброєння, що може мати найбільше значення для України – далекобійна крилата ракета класу повітря-поверхня AGM-158 JASSM.

– Доти, поки Сполучені Штати не схвалять передання JASSM Україні, українські F-16 не реалізують свого повного потенціалу, – пише Forbes.

Що відомо про ракету AGM-158 JASSM, в чому її особливість та які технічні характеристики, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

AGM-158 JASSM: що це за ракета

Це американська високоточна крилата ракета класу повітря-поверхня, розроблена компанією Lockheed Martin для Збройних сил США. Вона надійшла на озброєння ВПС США у 2009 році.

Ракета призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних та рухомих цілей. AGM-158 JASSM може працювати за будь-яких погодних умов, з дистанцій поза зоною дії засобів ППО противника.

– Перевірена в бойових діях і ефективна JASSM розроблена для знищення високоцінних, добре захищених, фіксованих та рухомих цілей зі значної дистанції, – зазначають в Lockheed Martin. Ракета має турбореактивний двигун, систему наведення з сучасною інфрачервоною голівкою самонаведення, систему автономного розпізнавання цілей. Також ракета має інерціальну систему керування з корекцією від приймача сигналів супутникової системи GPS з високим ступенем радіоелектронного захисту. Наведення ракети здійснюється за допомогою інерціальної навігації з оновленнями системи глобального позиціювання. Інфрачервона голівка самонаведення забезпечує розпізнавання цілей і термінальне самонаведення. А канал передавання даних дає змогу ракеті передавати своє місце розташування і статус під час польоту. Крім того, AGM-158 JASSM створена з використанням технологій малої радіолокаційної помітності. Ракета має дальність ураження цілей у понад 370 км і проникаючу бойову частину WDU-42/B (J-1000) масою 450 кг для знищення захищених об’єктів. Головне призначення ракети: ураження сильнозахищених або особливо важливих цілей на далеких дистанціях, а також ураження стаціонарних, рухомих цілей та укріплених укриттів.

Ракета має модифікацію AGM-158 JASSM-ER, яка відрізняється від базової версії збільшеними паливними баками, а також більш економічним двоконтурним турбореактивним двигуном Williams International F-107-WR-105.

Оновлена версія ракети зможе вражати цілі на відстані до 980 км від місця пуску.

Чому JASSM необхідні Україні

У Forbes наголошують, що ця малопомітна крилата ракета з радіусом дії 370 км зможе допомогти українським захисникам реалізувати повний потенціал F-16.

– F-16 ще не сумісний зі Storm Shadow або SCALP, але він сумісний з JASSM. Поєднавши F-16 з JASSM, українська авіація могла б подвоїти потужність глибокого удару. Розширення крилатих ракет ВПС України може допомогти Києву досягти однієї з головних цілей – звільнення Кримського півострова від дев’яти років російської окупації, – пояснює аналітик корпорації RAND у Каліфорнії Брінн Таннехілл в коментарі виданню Forbes.

Технічні характеристики

Довжина — 4,27 м.

Вага – 1020 кг.

Розмах крила — 2,4 м.

Маршовий двигун — ТРД Teledyne CAE J402-CA-100.

Бойова частина — WDU-42/B.

Дальність ураження – понад 370 км.

Швидкість польоту – 775-1000 км/год.

Похибка влучання – 3 м.

Носіями ракети можуть бути бомбардувальники B-52Н, B-1В, B-2, винищувачі-бомбардувальники F-15E, F-16C/D, F/A-18E/F та F-35C.

Вартість ракети JASSM становить близько $1,7 млн.

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